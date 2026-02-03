Zaragoza infiamma Roma: "Champions e Mondiale, conosco Gasperini. La Lazio? Nulla di paragonabile"

ROMA - La Roma è stata tra le squadre più attive durante la sessione di mercato invernale anche per esigenza visti i tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Gasperini . L'ultimo arrivato è il centrocampista offensivo Bryan Zaragoza che si è presentato così sul canale ufficiale giallorosso: "Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di iniziare. È successo tutto all'improvviso, mi hanno informato di questa possibilità e non ci ho pensato un secondo. Voglio ringraziare il club, la proprietà, Massara e Gasperini e tutti quelli che hanno voluto darmi questa opportunità - aggiunge - Arrivo qui con una grande aspettativa, voglio essere un elemento importante per questo club e voglio vincere titoli. Spero che il prossimo anno giocheremo in Champions League".

"Gasperini lo conosco, mi aiuterà" e sugli obiettivi è chiaro

Sul nuovo allenatore: "Lo conosco, la sua Atalanta giocava molto bene a calcio. Il mister mi aiuterà e potrò imparare molto da lui" e sugli obiettivi: "Nella scorsa stagione ho avuto abbastanza spazio in Nazionale, nonostante un infortunio.Quest'anno non ho ancora avuto l'opportunità, ma credo che arriverà presto. Uno dei miei obiettivi è andare al Mondiale".

Verso il debutto all'Olimpico

Lunedì prossimo, in occasione di Roma-Cagliari, potrebbe debuttare in giallorosso, anche se non sarà la sua prima volta all'Olimpico: "Ho già affrontato la Lazio (con la maglia del Bayern nel 2024), ma penso non ci sia nulla di paragonabile, perché giocare contro la Lazio non è la stessa cosa che giocare contro la Roma. Voglio vedere l'Olimpico pieno di tifosi romanisti e sentire la loro passione. Spero di debuttare con una vittoria. Se poi riuscissi a segnare, sarebbe perfetto".