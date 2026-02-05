Roma, mercato indigesto per Gasperini: obiettivi mancati, ma sono pronti due rinnovi!

Alta tensione in casa Roma . La sconfitta di Udine, l’ottava finora in campionato, ha scoperchiato e riportato in superficie le divergenze già emerse più volte negli ultimi mesi tra il ds Ricky Massara e il tecnico Gian Piero Gasperini . Quest’ultimo lunedì sera non le ha mandate a dire, tuonando sulle mosse di mercato della sua dirigenza con quel: "Bisogna mettersi d’accordo sugli obiettivi della Roma: c’è chi vuole arrivare tra le prime quattro e chi vuol fare l’Under 23, se si investono cifre importanti su Vaz e Venturino. Io lavoro con quello che mi viene dato" diventato subito virale.

Calciomercato Roma: bomber mancato, giovani investimenti e idee divergenti

Una mossa fatta da Gasp per evidenziare pubblicamente ciò che avrebbe voluto nella campagna acquisti invernale e che invece non ha avuto. A partire dal goleador e uomo d’area di rigore da aggiungere a Malen, direttamente richiesto dal tecnico di Grugliasco. E invece di un bomber rodato è arrivato in giallorosso un talento di belle speranze come il classe 2007 Robinio Vaz. Potenzialmente un crack ma al momento tutt’altro che una garanzia per ambire alla qualificazione in Champions League. Oltretutto per strapparlo al Marsiglia, sono stati investiti 25 milioni. Tanti, forse troppi, in questi tempi di vacche magre per il calcio italiano e a quelle cifre - nei pensieri gasperiniani - sarebbe potuto arrivare un attaccante di prima fascia. Pure per l’esterno sinistro (alla fine sfumato…) le idee erano differenti: Massara ha corteggiato a lungo Nicolò Fortini della Fiorentina; mentre Gasperini spingeva per Lorenzo Bernasconi, di tre anni più grande rispetto al collega viola. Tradotto: uno di maggior esperienza nei professionisti e tra l’altro affacciatosi in Prima Squadra all’Atalanta l’anno scorso proprio grazie a Gasp.

Futuro Roma: tentativo per Bernasconi e rinnovi chiave in arrivo

Ecco perché negli ultimi giorni della finestra invernale la Roma ha bussato dalle parti di Zingonia, mettendo sul piatto 15 milioni per accaparrarsi il classe 2003. Niente da fare visto che la Dea non ha voluto privarsi del proprio gioiello, anche se il nome di Bernasconi rimane nei database di Trigoria e la sensazione è che la Roma tornerà alla carica in estate. Intanto nei prossimi giorni i capitolini blinderanno due delle loro colonne. Fatta per i rinnovi fino al 2029 del centrale Gianluca Mancini e del mediano Bryan Cristante. Mancano solo le firme, attese entro la fine della prossima settimana, ma l’intesa è già stata raggiunta dai giallorossi con l’agente dei due calciatori della nazionale italiana (Beppe Riso).