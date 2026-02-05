Totti alla Roma, Ranieri apre al ritorno: la rivelazione sul pensiero dei Friedkin

Francesco Totti alla Roma. È questa la suggestione lanciata nelle ultime ore da Claudio Ranieri, ex tecnico dei giallorossi ed attuale consigliere della presidenza Friedkin, ha parlato ai microfoni di Sky Sport rendendo nota quella che è la possibilità di poter rivedere lo storico capitano della Roma a Trigoria. "I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che lui possa essere utile alla Roma perché è una parte della Roma". Queste le parole di Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, sul possibile ritorno di Totti in società come dirigente in un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda su Sky Sport. Tra le parti, infatti, sarebbero in corso dei dialoghi per capire quale ruolo potrebbe ricoprire l'ex capitano giallorosso.
Totti e quelle parole sul ritorno alla Roma: "Mi manca l'Olimpico"
"Mi manca tanto l'Olimpico – dice Francesco Totti - spesso ci vado a correre intorno; per non farmi riconoscere ci vado la mattina presto o la sera col buio: cappelletto, felpa e cappuccio, tanto ci abito vicino. Non vado a vedere la Roma allo stadio da quasi tre anni, mi manca, ma adesso organizzo per tornarci". Queste furono le parole dello storico numero 10 dei giallorossi in occasione del debutto della Legends Road con Pierluigi Pardo, in cui Totti si lasciò andare alla malinconia ed alla volontà di tornare allo Stadio Olimpico. Volontà che poi si è concretizzata lo scorso 22 gennaio in occasione della sfida tra Roma e Stoccarda in Europa League. Ma la possibilità di rivedere l'ex numero 10 dei giallorossi decisamente con più costanza in tribuna - e con un possibile ruolo in dirigenza - si fa sempre più concreto...