Totti alla Roma, Ranieri apre al ritorno: la rivelazione sul pensiero dei Friedkin

Francesco Totti alla Roma. È questa la suggestione lanciata nelle ultime ore da Claudio Ranieri, ex tecnico dei giallorossi ed attuale consigliere della presidenza Friedkin, ha parlato ai microfoni di Sky Sport rendendo nota quella che è la possibilità di poter rivedere lo storico capitano della Roma a Trigoria. "I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che lui possa essere utile alla Roma perché è una parte della Roma". Queste le parole di Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, sul possibile ritorno di Totti in società come dirigente in un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda su Sky Sport. Tra le parti, infatti, sarebbero in corso dei dialoghi per capire quale ruolo potrebbe ricoprire l'ex capitano giallorosso.