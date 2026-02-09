Ex arbitri assunti “per imparare a simulare”: Gasperini pesantissimo, ecco chi accusa

La Serie A continua e continuano anche le polemiche arbitrali , che sono all'ordine del giorno . Se in Juve-Lazio il direttore di gara ha annullato una rete di Koopmeiners, senza neanche rivedere il fallo di Gila su Cabal , anche Gasperini e De Rossi hanno lamentato torti subiti e presunte irregolarità. L' utilizzo spregiudicato del VAR è ormai argomento di discussione al termine di quasi ogni partita, chiaro segnale di come qualcosa nel regolamento o di come viene seguito non sia corretto. E forse c'è già chi comincia a sfruttarlo .

Il duro attacco di Gasperini: "Insegnano ai giocatori come buttarsi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini, infatti, ha fatto partire un duro attacco contro alcune squadre di Serie A: "Alcune società hanno persone strane prese dal mondo arbitrale che insegnano ai giocatori come buttarsi. Panchine che saltano, fanno caciara. Il calcio si riduce a rubacchiare". Il tecnico giallorosso non ha fatto nomi nello specifico, ma ha accusato delle società di aver assunto ex arbitri per insegnare ai giocatori come tuffarsi e sfruttare al meglio il regolamento del VAR a proprio vantaggio.

A chi si riferisce l'allenatore della Roma?

Ma la domanda a questo punto sorge spontanea: quali sono le squadre a cui fa riferimento Gasperini? Difficile dirlo con certezza assoluta, ma guardando agli organigrammi dei club di Serie A sono diverse le squadre che hanno ex arbitri tra le loro fila. Nell'Inter, ad esempio, Giorgio Schenone, direttore di gara dal 1990 al 2020, si occupa del rapporto con la classe arbitrale. Nel Parma, invece, lavora Lorenzo Manganelli, che ha arbitrato più di 200 partite in Serie A e oltre 100 a livello internazionale. La Lazio si avvale dei consigli di Riccardo Pinzani, che per 11 stagioni è stato arbitro CAN A e B.