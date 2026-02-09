Tuttosport.com
Ex arbitri assunti “per imparare a simulare”: Gasperini pesantissimo, ecco chi accusa

"Il calcio si riduce a rubacchiare", il duro attacco dell'allenatore della Roma. E in conferenza stampa non passano sotto traccia alcune parole...
3 min
La Serie A continua e continuano anche le polemiche arbitrali, che sono all'ordine del giorno. Se in Juve-Lazio il direttore di gara ha annullato una rete di Koopmeiners, senza neanche rivedere il fallo di Gila su Cabal, anche Gasperini e De Rossi hanno lamentato torti subiti e presunte irregolarità. L'utilizzo spregiudicato del VAR è ormai argomento di discussione al termine di quasi ogni partita, chiaro segnale di come qualcosa nel regolamento o di come viene seguito non sia corretto. E forse c'è già chi comincia a sfruttarlo.

Il duro attacco di Gasperini: "Insegnano ai giocatori come buttarsi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini, infatti, ha fatto partire un duro attacco contro alcune squadre di Serie A: "Alcune società hanno persone strane prese dal mondo arbitrale che insegnano ai giocatori come buttarsi. Panchine che saltano, fanno caciara. Il calcio si riduce a rubacchiare". Il tecnico giallorosso non ha fatto nomi nello specifico, ma ha accusato delle società di aver assunto ex arbitri per insegnare ai giocatori come tuffarsi e sfruttare al meglio il regolamento del VAR a proprio vantaggio.

A chi si riferisce l'allenatore della Roma?

Ma la domanda a questo punto sorge spontanea: quali sono le squadre a cui fa riferimento Gasperini? Difficile dirlo con certezza assoluta, ma guardando agli organigrammi dei club di Serie A sono diverse le squadre che hanno ex arbitri tra le loro fila. Nell'Inter, ad esempio, Giorgio Schenone, direttore di gara dal 1990 al 2020, si occupa del rapporto con la classe arbitrale. Nel Parma, invece, lavora Lorenzo Manganelli, che ha arbitrato più di 200 partite in Serie A e oltre 100 a livello internazionale. La Lazio si avvale dei consigli di Riccardo Pinzani, che per 11 stagioni è stato arbitro CAN A e B.

De Rossi senza più parole: "Il calcio che abbiamo giocato non esiste più"

Ma le parole di Gasperini sono arrivate in risposta a quelle di Daniele De Rossi, che in maniera altrettanto dura, al termine della sfida contro il Napoli, si era scagliato contro l'AIA e la gestione del VAR: "Rigore del Napoli? Non so più che dire, anzi non sappiamo cosa dire. Questo non mi sembra un chiaro errore da richiamare al Var. Il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più, è un rigore che lascia l'amaro in bocca. Non so più che sport sto allenando, ormai protestiamo per tutto e l'arbitro in campo non esiste più. Penso che stiamo dando al VAR un potere molto pericoloso secondo me, non si torna più indietro".

L'episodio di Juve-Lazio: la furia di Spalletti

La scelta dell'arbitro Guida e del VAR Mazzoleni di non rivedere l'azione del gol annullato a Koopmeiners ha lasciato perplessi molti tifosi bianconeri. Al termine della partita Spalletti ai microfoni di Dazn ha detto: "Il direttore di gara può interpretare come vuole, il difensore fa un gesto imprudente andando in scivolata così. Io non sono qui a dire se è rigore o no, mi interessa relativamente, sono episodi che capitano. Ormai si va tutti a protestare sulle regole che ci sono, c'è sempre l'interpretazione, step on foot, fallo di mano o una palla che ti cade addosso sulle braccia aperte... Anche stasera in campo eravamo in 23 e quello non professionista è l'arbitro. Va fatta una riforma che metta a posto questa classe. Sono troppo importanti dentro al campo e sono gli unici precari dentro lo stadio, anche di quelli che lavorano intorno. Devono essere professionisti tutti, perché poi si va a parlare sempre di questo. E invece io non lo voglio fare, non l'ho fatto quando me l'hanno dato e neanche quando me l'hanno tolto".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

