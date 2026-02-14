Gasperini e la corsa Champions: “Con Napoli e Juve gare importanti ma non decisive”. Su Soulé-Dybala...

L'emergenza infortuni

Gasperini non pensa che i forfait siano legati alle tante partite e lo ha speciato quando gli è stato chiesto se i playoff evitati in Europa Legua possano dare una mano: "L'emergenza infortuni non è collegata a questo. A novembre e dicembre abbiamo giocato tanto e stavano tutti bene. La cosa che dà fastidio è che prima abbiamo perso tutta la difesa e ora tutto l'attacco. Ma non credo sia collegato alle partite. C'è anche un po' di casualità, è difficile dare una risposta sul perché si verifichino infortuni tutti nello stesso reparto e tutti strani, perché Soulé ha una pubalgia, Dybala il ginocchio, Ferguson la caviglia, El Shaarawy il tendine. L'unico un po' stirato è Koné, sia lui che Hermoso dovrebbero rientrare la prossima settimana. Lascia un po' così, pensi di recuperare alcuni giocatori e invece ci vuole una settimana in più. Come sta Zaragoza? Man mano che passa il tempo si inserirà, ancora ha bisogno di rodaggio".