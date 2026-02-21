Bastoni fa saltare il coperchio, Gasperini alza il polverone: “Almeno altri due casi clamorosi”

ROMA - “Tutti i punti sono difficili da conquistare, non possiamo guardare oltre la partita di domani. Dybala non farà parte del match : sta continuando le cure ed è dispiaciuto come tutti gli altri. Paulo si sta applicando al massimo per cercare di essere presente, ma è chiaro che il fastidio lo limita. Nonostante questo, è determinato a recuperare”. Così, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Cremonese, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini annuncia il forfait dell'argentino ex Juve. Sui margini di miglioramento di Zaragoza: "Credo di sì… Anche Pellegrini ha giocato tanto con continuità, può capitare un momento meno brillante, ma ha sempre dato un contributo importante alle squadre in cui ha giocato. Zaragoza, invece, ha bisogno di tempo : ha caratteristiche molto valide, ma per trovare continuità e inserirsi al meglio nella squadra servono ancora alcune partite”.

Sugli infortuni

“Le partite sono tante e ora ci sono più infortuni. La maggior parte degli infortuni avviene durante le partite, si gioca su ritmi alti e non sempre si recupera al meglio. Io ho 14/15 giocatori che non si sono quasi mai infortunati, ma tocco ferro. Dovbyk, Ferguson, Bailey, Dybala ed El Shaarawy hanno avuto infortuni molto lunghi, alcuni sono stati fuori tanti mesi. Poi nel arco di 40-60 partite quello che successe, ad esempio Koné che salta due partite è nella normalità, il problema è quando i calciatori stanno fuori tanti mesi. Soulé è stato fermo tutta la settimana e domani non ci sarà. Speriamo che possa recuperare per le prossime. Vaz e Venturino sono giovanissimi e anche loro sono stati subito buttati in campo, anche per capire il loro livello. Venturino è qui in prestito, ma ha giocato e segnato al Genoa. In quel ruolo eravamo carenti numericamente, nel tempo ci può dare delle soddisfazioni. Vaz? Investimento importantissimo. Ha fatto solo spezzoni ma ha già segnato, su di lui pesa il costo del cartellino altrimenti si guarderebbe in un’altra ottica. Sto cercando di capire quanto può essere utile nell’immediato, perché nel futuro lo sarà sicuramente. Nell’immediato dobbiamo capire, non è facile far vedere subito le sue caratteristiche in un campionato difficile come quello italiano. A centrocampo? Ho quattro giocatori che stanno facendo molto bene: lì abbiamo anche abbondanza. Dobbiamo però capire come gestire la situazione, visto l’emergenza che abbiamo davanti. Tutti possono adattarsi anche in ruoli più offensivi, ma poi contano le caratteristiche, che sono altre. In quel reparto siamo coperti e forti. Quando torneranno le coppe, avere questa abbondanza sarà un bel vantaggio”, ha aggiunto Gasperini.