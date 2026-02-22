Gasperini suona la carica per una Roma da Champions: prove di fuga sulla Juve, l'obiettivo è chiaro

Niente più maschere o risposte con l’obiettivo di rimandare l’esternazione di un obiettivo che da ieri ha un nome in casa Roma: Champions League. Ma centrare il 4° posto non è un diktat della proprietà o della dirigenza, bensì di Gian Piero Gasperini. «Per me esiste solo quello». Schietto, diretto, nessun giro di parole. D’altronde in tempi non sospetti lo aveva detto: «Per le nostre reali ambizioni dovremo aspettare almeno 24-25 giornate». E ora che la Roma è all’alba del 26° turno, il tecnico lancia la volata finale. Non potrebbe esser altrimenti, perché se finisse oggi il campionato la squadra sarebbe in Champions.

Quarta a tre punti dal Napoli terzo e appena uno sopra la Juventus quinta. «Se noi non sbagliamo per gli altri diventa dura - aggiunge alla vigilia della gara con la Cremonese -. Ma dobbiamo sapere di far fuori una squadra tra Juventus, Napoli, Como e Atalanta». Rispedisce al mittente anche chi prova a mettergli pressioni sull’obbligo di arrivare quarti: «Chi crede questo si sbaglia, società e Ranieri hanno parlato di un anno di transizione, chi ha parlato subito di Champions sono stato io. L’ho lasciata un anno fa e mi manca tanto. Io sono qui per costruire qualcosa di forte». Per questo quando parla del possibile ritorno in società di Totti, lo definisce «una bella possibilità». «Sarebbe una grande risorsa», sottolinea, prima di tornare con la testa al campo e alla Cremonese. mancheranno Dybala e Soulé, così l’attacco sarà affidato a Pellegrini, Zaragoza e Malen. Mentre a centrocampo si rivede Koné.