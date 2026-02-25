Dybala e Soulé a parte, El Shaarawy migliora: verso Roma-Juve cosa filtra dall'allenamento

Ancora tre allenamenti prima della sfida di domenica tra la Roma e la Juventus, ma in casa giallorossa sono diverse le defezioni. Perché se nella seduta odierna El Shaarawy ha ricominciato a lavorare parzialmente con il gruppo, ancora a parte invece Dybala, Soulè, Hermoso, Ferguson e Dovbyk.
Le condizioni di Dybala e Soulé
Soprattutto i due argentini stanno provando a fare di tutto per strappare una convocazione nonostante Paulo abbia sempre un leggero dolore al ginocchio, mentre Matias continua a dover gestire la pubalgia che lo sta frenando da qualche settimana. Soulé più di Dybala sembra avere comunque qualche chance in vista di domenica. Gasperini spera di recuperare più giocatori possibili insieme a El Shaarawy. Restano ai box Mario Hermoso per una contusione al piede ed Evan Ferguson che patisce ancora dolore alla caviglia sinistra, oltre ad Artem Dovbyk, alle prese con le terapie per curare la lesione miotendinea della coscia sinistra.