Malen uomo Champions, Gasperini prova la carta anti-Juve. E Dybala?

In un’antivigilia di incertezze, soprattutto se si guarda all’attacco, Gasperini si aggrappa a chi invece nell’ultimo mese è stato una garanzia: Donyell Malen. Cercato, voluto con forza e portato a Roma, l’olandese è già un imprescindibile dello scacchiere giallorosso. A maggior ragione in un momento in cui Dovbyk e Ferguson non si sa bene quando potranno rientrare, mentre Dybala e Soulé continuano a non essere al meglio. Ma all’ex Aston Villa è bastato veramente poco per prendersi Roma e la Roma, non fosse solo per la pochezza dei suoi colleghi, almeno sotto il profilo realizzativo. Se escludiamo Soulé, infatti, il grande problema di casa Roma fino all’arrivo di Malen è stato proprio l’incapacità di segnare. Pronti via, invece, l’olandese è stato in grado di realizzare cinque reti nelle prime sei presenze in giallorosso, dietro solamente a un certo Gabriel Omar Batistuta come impatto nella Capitale. Ma c’è di più perché al di là dei gol è la pericolosità in area di rigore a esser aumentata, non a caso dalla prima gara giocata ha già calciato 30 volte verso la porta avversaria. Gli ci sono volute sei partite per fare quello che i suoi compagni hanno fatto nella stagione fin qui trascorsa, perché solo Cristante (31), Dybala (36) e Soulé (42) hanno fatto meglio di lui, ma contano anche molte più partite. Per questo in così poco tempo è diventato una colonna della formazione giallorossa e anche domenica sera la Roma si appoggerà a lui per provare a piazzare il colpo Champions. Oggi i punti che separano la squadra di Gasperini da quella di Spalletti sono quattro e vincendo diventerebbero sette, di fatto un primo set point nella corsa al quarto posto, obiettivo ormai dichiarato della Roma per bocca dello stesso tecnico che a questo punto del campionato non vuole certo più nascondersi.
Con la Juve uno spartiacque stagionale
Vincere domenica, tra l’altro, vorrebbe dire invertire anche il trend con le grandi che in questo girone sta già iniziando a cambiare perché se all’andata erano arrivate solo sconfitte, contro Milan e Napoli ci sono stati due pareggi. Manca il grande acuto e tutti dentro Trigoria si augurano possa arrivare già domenica, perché tra un paio di settimane tornerà anche l'Europa League e sarebbe diverso affrontare l'impegno del giovedì avendo un vantaggio di sette punti sulla quinta. Soprattutto dal momento in cui la Juventus avrà solo il campionato a cui pensare, vista la recente eliminazione in Champions League per mano del Galatasaray. Ecco allora che la gara dell'Olimpico si trasforma in un primo, vero e grande spartiacque della stagione e Gasperini per superarlo si appoggerà al centravanti che gli è mancato fin quando non è arrivato il mercato di riparazione. A Malen, dunque, il compito di continuare a far volare i giallorossi e non far sentire il peso delle assenze. A dare una mano ci sarà anche l'Olimpico, di nuovo sold out. Nel frattempo ieri dalla Giunta Capitolina è arrivato un altro passaggio importante: l'approvazione della delibera per il progetto del nuovo stadio.
Dybala ci prova per la Juve: oggi test decisivo
Oggi è il giorno della verità per Paulo Dybala. L’argentino, ieri, ha svolto ancora lavoro personalizzato, ma alzando i carichi di lavoro per testare il ginocchio dolorante e nella giornata odierna effettuerà il provino decisivo. Se i feedback saranno positivi domani potrà svolgere la rifinitura e a quel punto esser a disposizione di Gasperini. Difficile, se non impossibile, un suo utilizzo dall’inizio, più probabile a gara in corso. Da valutare anche le condizioni di Soulé, con il tridente, al momento, composto da Zaragoza, Pellegrini e Malen.
