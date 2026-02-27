Malen uomo Champions, Gasperini prova la carta anti-Juve. E Dybala?

In un’antivigilia di incertezze, soprattutto se si guarda all’attacco, Gasperini si aggrappa a chi invece nell’ultimo mese è stato una garanzia: Donyell Malen. Cercato, voluto con forza e portato a Roma, l’olandese è già un imprescindibile dello scacchiere giallorosso. A maggior ragione in un momento in cui Dovbyk e Ferguson non si sa bene quando potranno rientrare, mentre Dybala e Soulé continuano a non essere al meglio. Ma all’ex Aston Villa è bastato veramente poco per prendersi Roma e la Roma, non fosse solo per la pochezza dei suoi colleghi, almeno sotto il profilo realizzativo. Se escludiamo Soulé, infatti, il grande problema di casa Roma fino all’arrivo di Malen è stato proprio l’incapacità di segnare. Pronti via, invece, l’olandese è stato in grado di realizzare cinque reti nelle prime sei presenze in giallorosso, dietro solamente a un certo Gabriel Omar Batistuta come impatto nella Capitale. Ma c’è di più perché al di là dei gol è la pericolosità in area di rigore a esser aumentata, non a caso dalla prima gara giocata ha già calciato 30 volte verso la porta avversaria. Gli ci sono volute sei partite per fare quello che i suoi compagni hanno fatto nella stagione fin qui trascorsa, perché solo Cristante (31), Dybala (36) e Soulé (42) hanno fatto meglio di lui, ma contano anche molte più partite. Per questo in così poco tempo è diventato una colonna della formazione giallorossa e anche domenica sera la Roma si appoggerà a lui per provare a piazzare il colpo Champions. Oggi i punti che separano la squadra di Gasperini da quella di Spalletti sono quattro e vincendo diventerebbero sette, di fatto un primo set point nella corsa al quarto posto, obiettivo ormai dichiarato della Roma per bocca dello stesso tecnico che a questo punto del campionato non vuole certo più nascondersi.