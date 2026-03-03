Totti-Gasperini, stavolta l'incontro a cena è realtà: sullo sfondo il ritorno alla Roma...

Alla fine, dopo le smentite, Francesco Totti e Gian Piero Gasperini sono andati a cena per davvero. L'ex capitano della Roma si è seduto ieri al tavolo con l'attuale allenatore giallorosso trascorrendo la serata da 'Rinaldi al Quirinale', noto ristorante del centro, in compagnia di Vincent Candela, campione d'Italia 2001 con la maglia romanista. "Serata tra amici, che bellezza parlare di calcio con mister Gasperini e Francesco", ha scritto sui social il francese a corredo di uno scatto con entrambi. Totti, che ha lasciato la dirigenza della Roma nel 2019 sotto la gestione Pallotta, ha ammesso recentemente di essere in contatto con il club per un possibile ritorno in società. Un'ipotesi promossa dallo stesso Gasperini che lo scorso 21 febbraio aveva definito l'ex fuoriclasse "una grandissima risorsa".