Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dybala si ferma ancora: Roma e Gasperini senza la Joya a casa De Rossi

Problema al ginocchio nell'ultimo allenamento, il tecnico giallorosso con gli uomini contati a Genova
1 min
DybalaRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra
ROMA - Dopo l'amaro pareggio in rimonta subito contro la Juventus, la Roma di Gian Piero Gasperini farà visita domenica (ore 18) al Genoa di Daniele De Rossi con gli uomini contati. Nella giornata odierna Paulo Dybala, da un paio di giorni tornato in gruppo dopo un lungo stop, stava lavorando per ritornare tra i convocati ma verso la fine dell'allenamento è stato costretto a fermarsi per dolore al ginocchio. Una brutta tegola per Gasperini che, oltre all'ex bianconero, non avrà a disposizione Matias Soulè, alle prese con una fastidiosa pubalgia, il difensore Mario Hermoso, sempre a causa dolore all'ileopsoas è tutt'altro che sparito, Artem Dovbyk, sta proseguendo il suo iter terapeutico personalizzato (lesione alla coscia) ed Evan Ferguson in questo momento a Brighton per consulti alla caviglia operata a marzo 2024: potrebbe finire di nuovo sotto i ferri. In classifica la Roma occupa il quarto posto con tre punti di vantaggio sul Como e quattro lunghezze dalla Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS