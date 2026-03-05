ROMA - Dopo l'amaro pareggio in rimonta subito contro la Juventus, la Roma di Gian Piero Gasperini farà visita domenica (ore 18) al Genoa di Daniele De Rossi con gli uomini contati. Nella giornata odierna Paulo Dybala, da un paio di giorni tornato in gruppo dopo un lungo stop, stava lavorando per ritornare tra i convocati ma verso la fine dell'allenamento è stato costretto a fermarsi per dolore al ginocchio. Una brutta tegola per Gasperini che, oltre all'ex bianconero, non avrà a disposizione Matias Soulè, alle prese con una fastidiosa pubalgia, il difensore Mario Hermoso, sempre a causa dolore all'ileopsoas è tutt'altro che sparito, Artem Dovbyk, sta proseguendo il suo iter terapeutico personalizzato (lesione alla coscia) ed Evan Ferguson in questo momento a Brighton per consulti alla caviglia operata a marzo 2024: potrebbe finire di nuovo sotto i ferri. In classifica la Roma occupa il quarto posto con tre punti di vantaggio sul Como e quattro lunghezze dalla Juventus.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma