Roma, infortunio pesante per Gasperini: salta un titolare per la corsa Champions

La Roma di Gian Piero Gasperini deve fare i conti con un’assenza pesante a poche ore dal fischio d’inizio della sfida europea contro il Bologna . Manu Koné, perno del centrocampo giallorosso, non prenderà parte alla trasferta del Dall'Ara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il centrocampista francese ha accusato un problema di natura muscolare durante l'ultima seduta di allenamento. Già dopo la trasferta di Genova, Koné era apparso particolarmente affaticato, ma è stato il provino decisivo sostenuto questa mattina a confermare il persistere del fastidio, obbligando lo staff medico a fermarlo in via precauzionale. Un forfait che complica i piani del tecnico , costretto a rinunciare a uno dei suoi uomini più in forma nel momento cruciale della stagione.

Koné, i tempi di recupero

La reale entità dello stop verrà definita soltanto nella giornata di domani (venerdì 13 marzo), quando il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali di rito. La speranza dell'ambiente giallorosso è che si tratti soltanto di un lieve affaticamento, che porterebbe Koné a saltare esclusivamente il match di stasera e la successiva gara di campionato contro il Como. L'obiettivo minimo è riaverlo al 100% per la volata finale di marzo. In attesa di conoscere il responso medico, Gasperini ha già studiato le contromisure per non sguarnire la mediana contro i felsinei. Con Koné ai box, le chiavi del centrocampo saranno affidate alla coppia composta da El Aynaoui e Pisilli. Per il giovane talento azzurro si tratta di una nuova chance da titolare in una notte di grande prestigio.