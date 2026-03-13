Tuttosport.com
Nuovo stadio della Roma, c’è l’ok del Comune. Gualtieri: “Giornata storica”

Il sindaco capitolino è intervenuto in assemblea capitolina durante la discussione sulla delibera sul Pfte del nuovo complesso giallorosso
2 min
Nuovo stadio della Roma, c'è l'ok del Comune. Gualtieri: "Giornata storica"
"Oggi è una giornata storica non solo per i tifosi ma per i romani. Non vediamo l'ora di vedere il progetto dello stadio della Roma realizzato. Roma avrà un impianto moderno e integrato nel tessuto urbano capace di dare nuovi spazi verdi alla città". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in assemblea capitolina durante la discussione sulla delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) dello Stadio della As Roma nell'area di Pietralata. Gualtieri ha sottolineato che quello di oggi "è un passaggio decisivo" in una "giornata di gioia".

Le parole di Gualtieri

"Lo stadio sarà magnifico, pronto ad animarsi con la passione dei tifosi romanisti e con gli Europei del 2032", ha aggiunto Gualteri che ha evidenziato che "15 ettari di spazi pubblici coperti saranno restituiti alla città". Il primo cittadino ha poi rimarcato l'importanza della metro nell'area di Pietralata e ha ringraziato "l'As Roma, il presidente Friedkin, per l'investimento cospicuo che porta nella nostra città una nuova infrastruttura sportiva senza gravare sulle finanze pubbliche. I costi di gestione e manutenzione saranno tutti a carico dell'As Roma". Nel suo intervento Gualtieri ha detto che "gli ex Presidenti Franco Sensi e Dino Viola sarebbero felici di questo passaggio".

