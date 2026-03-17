El Aynaoui shock, ladri armati in casa: il calciatore della Roma chiuso in una stanza

Notte di terrore per Neil El Aynaoui. Il centrocampista in forza alla Roma è stato rapinato nella notte fra il 16 e 17 marzo all'interno della propria abitazione nei pressi di Castel Fusano. Stando alle prime ricostruzioni, una banda di sei uomini armati di pistola e con il volto coperto, ha forzato la grata della finestra del salone intorno alle 3 di notte e una volta dentro hanno minacciato il giocatore, che in quel momento condivideva la casa con la madre, la compagna e il fratello di quest'ultima, sequestrato i presenti in una stanza e rubato un rolex, borse griffate e gioielli del valore di circa 10 mila euro. Sull'episodio indaga la squadra mobile.