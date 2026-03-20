Tegola Roma, si ferma Manu Koné: l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero

Brutte notizie per la Roma di Gasperini il giorno dopo l'eliminazione agli ottavi di Europa League contro il Bologna . Si ferma Manu Koné : gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista hanno confermato una lesione del bicipite femorale della gamba destra. Il centrocampista francese ha già iniziato il percorso riabilitativo ma dovrà stare fermo per circa quattro settimane. Una brutta assenza per il tecnico giallorosso, impegnato nella corsa alla Champions League nella classifica di Serie A e che perde una pedina molto importante in un momento cruciale della stagione.

Koné salta i prossimi impegni

Koné, che era stato convocato da Deschamps, salterà le due amichevoli della Francia negli Stati Uniti, il 26 marzo contro il Brasile di Ancelotti a Boston e il 29 contro la Colombia a Washington. Poi, dovrà saltare anche il big match contro l'Inter alla ripresa del campionato e sarà a forte rischio pure per le sfide casalinghe in Serie A contro Pisa e Atalanta.