Gasperini non parla, niente interviste e conferenza: il motivo. DiFra: "Mi aspettavo Roma più stanca"

Le parole di Di Francesco

Il tecnico del Lecce, Eusebio DI Francesco commenta così ai microfoni di Dazn il ko contro la Roma: "Vista la prestazione di oggi, dove forse siamo stati meno incisivi rispetto a Napoli, abbiamo comunque avuto le nostre occasioni ma siamo stati ingenui sul gol preso, potevamo essere più lucidi nel possesso palla e mi aspettavo una Roma più stanca dopo le fatiche in Europa". Poi aggiunge: "Da innescare più facilmente Banda, Sulic deve dare un tempo in più di gioco quando sei basso e vuoi ripartire. Lo abbiamo fatto troppo poco. Banda dopo quello che ha passato non era al meglio, ma non avevo tante soluzioni in panchina. Il nostro gioco è legato alle caratteristiche di Banda, ma va servito con più continuità". Sulla lotta salvezza: "Tutte le partite successive sono quelle più importanti, il campionato sta arrivando al termine ed è importante andare step by step. Ma anche contro queste squadre facciamo bene e stiamo dimostrando che possiamo restare nella categoria. Abbiamo dimostrato che stiamo nella partita sempre e che nelle ultime gare abbiamo fatto delle vittorie e delle buone prestazioni". Poi chiude: "Sui gol subiti siamo nella media di quelle che stanno sotto, ci manca concretizzare alcune soluzioni. Solo il lavoro ci può migliorare, sappiamo che siamo compatti ed equilibrati e sappiamo quello che vogliamo, a livello offensivo dobbiamo essere meno frenetici. Cercheremo di dare maggiore convinzione ai nostri attaccanti per fare qualche gol in più".