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Gasperini non parla, niente interviste e conferenza: il motivo. DiFra: "Mi aspettavo Roma più stanca"

Nessuna dichiarazione dopo il ritorno al successo dell'Olimpico: ecco il perché. Il tecnio dei pugliesi: "Meritiamo la salvezza"
3 min
Gasperini non parla, niente interviste e conferenza: il motivo. DiFra: "Mi aspettavo Roma più stanca"© Getty Images
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ROMA - Gian Piero Gasperini non parla nel post partita di Roma-Lecce dopo il ritorno alla vittoria dei giallorossi con tre punti pesanti conquistati all'Olimpico nella lotta per un posto Champions. Dalla Roma fanno sapere come il tecnico giallorosso abbia avuto un abbassamento di voce dopo la partita vinta e per questo non si è presentato davanti le tv. Nemmeno alla vigilia della sfida aveva parlato in conferenza stampa.

Le parole di Di Francesco

Il tecnico del Lecce, Eusebio DI Francesco commenta così ai microfoni di Dazn il ko contro la Roma: "Vista la prestazione di oggi, dove forse siamo stati meno incisivi rispetto a Napoli, abbiamo comunque avuto le nostre occasioni ma siamo stati ingenui sul gol preso, potevamo essere più lucidi nel possesso palla e mi aspettavo una Roma più stanca dopo le fatiche in Europa". Poi aggiunge: "Da innescare più facilmente Banda, Sulic deve dare un tempo in più di gioco quando sei basso e vuoi ripartire. Lo abbiamo fatto troppo poco. Banda dopo quello che ha passato non era al meglio, ma non avevo tante soluzioni in panchina. Il nostro gioco è legato alle caratteristiche di Banda, ma va servito con più continuità". Sulla lotta salvezza: "Tutte le partite successive sono quelle più importanti, il campionato sta arrivando al termine ed è importante andare step by step. Ma anche contro queste squadre facciamo bene e stiamo dimostrando che possiamo restare nella categoria. Abbiamo dimostrato che stiamo nella partita sempre e che nelle ultime gare abbiamo fatto delle vittorie e delle buone prestazioni". Poi chiude: "Sui gol subiti siamo nella media di quelle che stanno sotto, ci manca concretizzare alcune soluzioni. Solo il lavoro ci può migliorare, sappiamo che siamo compatti ed equilibrati e sappiamo quello che vogliamo, a livello offensivo dobbiamo essere meno frenetici. Cercheremo di dare maggiore convinzione ai nostri attaccanti per fare qualche gol in più".

 

 

 

 

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