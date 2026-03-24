Roma, Soulé si allena in gruppo: Gasperini sorride. Cosa filtra verso il big match contro l'Inter

Buone notizie per la Roma e per Gasperini : Soulé torna a lavorare con il gruppo. Dopo un lungo stop causato da una fastidiosa pubalgia, il talento argentino intravede la fine del tunnel. Il suo rientro arriva in un momento cruciale della stagione, con i giallorossi impegnati nella corsa a un posto in Champions League . La sosta rappresenta un’opportunità preziosa per ritrovare condizione e ritmo partita. Il possibile ritorno tra i convocati contro l’ Inter riaccende le speranze nell’ambiente romanista.

Soulé torna ad allenarsi con il gruppo

Dopo oltre cinquanta giorni di stop, Soulé ha ripreso ad allenarsi insieme ai compagni, segnando un passo fondamentale nel suo percorso di recupero. Lo staff medico ha gestito con attenzione la sua pubalgia, evitando ricadute e monitorando costantemente i carichi di lavoro. Ora il fantasista è tornato a lavorare sul campo con continuità, cercando di ritrovare brillantezza e confidenza con il pallone. La sosta è arrivata nel momento ideale per permettergli di migliorare la condizione fisica senza forzature. Gasperini segue con attenzione i suoi progressi, consapevole dell’importanza del giocatore nel sistema offensivo. Il suo estro e la sua qualità possono dare nuove soluzioni alla manovra giallorossa. Un suo recupero completo potrebbe risultare decisivo nel finale di stagione.

L’assenza prolungata dal campo

L’ultima apparizione di Soulé risale alla sfida contro il Napoli, terminata con un pareggio per 2-2 allo stadio Maradona. Da quel momento, il giocatore è stato costretto a fermarsi, saltando ben sette partite tra campionato ed Europa League. Un’assenza pesante per la Roma, che ha dovuto rinunciare alla sua creatività in una fase delicata della stagione. La pubalgia ha condizionato profondamente il suo inizio di 2026, impedendogli di trovare continuità. Nel frattempo, Gasperini ha dovuto ridisegnare l’assetto offensivo, anche alla luce dell’assenza di Dybala. Il ritorno di Soulé rappresenta quindi una risorsa fondamentale per aumentare qualità e imprevedibilità. Tuttavia, lo staff manterrà la massima prudenza per evitare rischi. L’obiettivo è riaverlo al 100% della forma il prima possibile.