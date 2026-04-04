Gasperini: "Soulé recuperato. Champions? Tutti ce lo auguriamo" Poi la frase sul sistema calcio e la Nazionale

ROMA - “Soulé ha recuperato e si è allenato in queste due settimane con noi. La prima un po’ in difficoltà, questa ultima settimana sicuramente è molto meglio, anche se chiaramente è un giocatore fuori da tanto tempo, però questa settimana ha fatto, era di nuovo lui. Wesley e Koné sono rientrati poi dalle rispettive nazionali, sono ancora fermi, anche se entrambi i giocatori sono più positivi di quella che è un po’ la diagnosi, però chiaramente non per domani”. Così, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta a San Siro contro l'Inter capolista, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, ex di turno, annuncia un importante ritorno, quello del giovane argentino ex Juvenus: "Senza Wesley è Rensch la soluzione? Sì, è vero. Ha fatto delle partite molto buone, altre che ho avuto degli improvvisi cali di attenzione, di motivazione. Per quanto sia un ragazzo molto molto positivo, si allena sempre molto bene. Comunque per domani c’è queste due soluzioni, o lui o Tsimikas. C’è anche quella di Angelino che sicuramente cresce e di volta in volta non mi sembra ancora prontissimo per giocare delle partite, però sicuramente ha fatto rispetto a qualche mese fa dei passi notevoli".
Sulla crisi del calcio italiano
"Qual è il primo tema da affrontare per contrastare la crisi del calcio italiano? Non lo so, è sicuramente, visto che ormai sono tante volte, tre volte di fila che non andiamo ai Mondiali, non esiste un problema unico, un qualcosa che possa risolvere così di colpo tutta quanta la situazione. Evidentemente è un complesso di cose, un sistema che sicuramente non funziona. Non funziona perché ci sono tanti ragazzini che giocano, non so, il 70-80% di ragazzini gioca a calcio fin da piccoli, e quindi c’è una base enorme, molto più grande di tanti altri Paesi che vanno ai Mondiali, ci sono strutture, c’è storia di calcio da sempre, e evidentemente però questo non è più globalmente, oltre il singolo problema che non è che risolvendo il presidente, l’allenatore, è sicuramente un problema più strutturale che va affrontato probabilmente da parte di tutti, anche dei media, per cercare di ricreare un sistema che sia convincente e possa produrre dei calciatori e delle nazionali adeguate a quello che è anche l’entusiasmo, il seguito che c’è al calcio in tutto quanto il paese. Quindi andrà sicuramente affrontato in modo più globale", ha aggiunto Gasperini.
L'ipotesi Nazionale
"Accetterei la panchina della Nazionale? No, questo è un momento in cui vengono fatti i nomi di tutti. Torniamo al discorso di prima: non riguarda una posizione, ma una visione d’insieme per rinnovare il nostro calcio. Questo è più importante del nome del singolo allenatore. Ci sono tanti argomenti, sono sparite tante squadre che rappresentavano un serbatoio importante. Non credo che d’improvviso si sia disimparato a giocare a calcio in Italia, no? Cioè pure abbiamo perso tutta la nostra, abbiamo avuto un passato pazzesco. Ma e poi devo dire anche a questi ragazzi, insomma, alla fine, anche come squadra, anche l’altro l’altra sera, comunque tutti hanno riconosciuto che hanno dato il massimo. Non so, riguarda un po’ tutti, un po’ tutto quanto il sistema sicuramente", ha detto ancora Gasperini.
La situazione
"Riunioni tra me, Massara e Ranieri? No, non ne abbiamo fatte di queste riunioni. Solo saltuariamente, in questo momento siamo concentrati sul campionato. È una fase, adesso entriamo in queste otto partite decisive, finali. Siamo veramente alla volata, noi siamo lì, insieme alla Juventus, e credo che questo è quello che impegna maggiormente tutti quanti, anzi a me personalmente, in modo totale, a quello che è il finale di questo campionato. Come ho visto la squadra? Abbiamo fatto un buon lavoro in queste due settimane, ma con otto giocatori, otto barra nove giocatori. Gli altri sono stati tutti impegnati con le nazionali, ma la squadra sotto questo profilo è mai mancata. Quindi non penso assolutamente, io ho già detto nelle ultime circostanze, rimanendo le ultime partite, anche a parte Lecce o non solo Cremonese che abbiamo vinto, ma anche in quelle Juventus, Milan, Bologna, Napoli, sono state partite giocate molto bene, con condizione, con mentalità, con dei momenti di grande emozione e grande entusiasmo, che purtroppo non sono coincisi con la vittoria. Ci siamo andati vicinissimi, ci sono stati momenti, la partita col Bologna di rimonta, con la Juventus, con Napoli, col Milan. L’unica settimana brutta è stata quelle due sconfitte consecutive, Genoa e Como, però lì mi fermo. Sono quelle due partite lì. Il calcio è sempre così, no? In tutte le squadre, in tutte le squadre che si prendono ci sono momenti, è una bella scuola di vita il calcio, ti insegna a perdere spesso, ti insegna a non esaltarti quando vinci e quindi non c’è niente di diverso. Quello che deve essere sempre importante è forse sempre la voglia di guardare avanti, di migliorarsi, quando perdi di rialzare la testa, quando vinci di continuare. Questo è quello che anima tutti quanti, non solo nello sport ma anche nella vita", ha proseguito Gasperini.
L’obiettivo Champions
"Quanto è importante la Champions? Sì, questi sono argomenti chiaramente che se ne parla, che insomma, che sicuramente condizionano moltissimo la prossima stagione, indipendentemente da quella che sarà il finale quest’anno, che è chiaro che tutti ci auguriamo che possa portare alla Champions, ma per il motivo soprattutto economico, perché è quello l’unico motivo che aiuterebbe la società. Per il resto è evidente che la società sta ragionando su quello che può e deve fare nella prossima stagione, perché è evidente che quello che ci si porta dietro dalle precedenti gestioni è arrivato al momento che pesa e che porterà poi la società a prendere delle decisioni importanti per affrontare il futuro. In questo primo anno ho gettato le basi per il futuro? I conti bisogna farli alla fine. C’è qualcosa ancora di molto importante, sembra quasi che la stagione sia finita, invece siamo dentro a una volata. Per quello che posso dire io, fino ad adesso sono molto contento di questa scelta e anche dell’esperienza fin qui come si è sviluppata. Sono contento per il rapporto che, e la fiducia che son riuscito in qualche modo a conquistare con gran parte della tifoseria, penso, e soprattutto del rapporto che ho avuto con la squadra. La squadra veramente per me è stata fino ad adesso, e sarà così comunque a prescindere dal risultato fino alla fine, la vera parte forte, la vera parte importante di questa società, perché è giusto che sia così, una squadra di calcio fa calcio e quindi è la squadra che deve essere la cosa prioritaria su tutto quanto, poi giustamente ci sono, a parte economica, ci sono tutte le altre aspetti di una squadra, di una società di calcio, però per me la squadra rappresenta sempre la cosa prioritaria", ha detto ancora Gasperini.
Calciatori italiani 'sotto shock'
"Questo, in modo diverso, riguarda un po’ tutte le società che si ritrovano con dei nazionali che arrivano e vengono catapultati nuovamente nella realtà del campionato. Ti devi calare velocemente perché è un conto le nazionali, il Mondiale, tutto quanto, poi c’è il campionato di mezzo. E la forza di questi giocatori, di questi professionisti, è quella proprio di guardare sempre avanti. E domani entrambe le squadre si giocano una giornata importante, non decisiva, ma una giornata sicuramente importante per i rispettivi obiettivi, che sono quelli dell’Inter, che sono i nostri, così nelle altre partite. È chiaro che quando si arriva alla fine, i margini sono sempre minori, i margini di errore, però io dico, senza guardare gli ultimi punti magari che si sono mancati, arrivare a questo punto, otto giornate dalla fine in questa posizione in classifica, pari punti con la Juve, a tre punti dalla Champions, in un percorso, insomma, che abbiamo avuto sì un po’ di alti e bassi, ma sempre alti e bassi dei risultati, ma sotto il profilo della prestazione è sempre stata in crescita, sotto il profilo delle motivazioni, della partecipazione, dell’applicazione dei ragazzi, è sempre stata una squadra presente. Credo che va bene, insomma, adesso, come ho detto prima, siamo in volata, allacciamo i pedali e cerchiamo di fare il massimo. Vogliamo fare il massimo in otto partite, non sono pochissime, c’è spazio per tutti, domani una partita importante. Arriviamo comunque indipendentemente dal discorso delle nazionali, arriviamo pensando alla Roma, e domani il campionato italiano si pensa alla Roma", l'analisi di Gasperini.
Il rapporto con la società
"Il mio rapporto con la società? Io con la proprietà ho un rapporto sempre molto schietto, molto aperto, molto sincero e anche molto condiviso. Io cerco di portare quelle che sono le mie esperienze, le mie idee per soddisfare quello che mi ha chiesto la proprietà quando è venuta a cercarmi per venire a Roma. Per me è un’esperienza comunque fantastica, è chiaro in mezzo a delle difficoltà, in mezzo a delle difficoltà, perché non tutti vedono il calcio giustamente nel proprio modo, non tutti, però io cerco di portare e di applicare quello che è il mio modo che mi ha portato fino a oggi ad allenare la Roma e a fare il mio percorso in carriera, cercando di chiedere delle soluzioni compatibili con le possibilità della società per avere una squadra sempre migliore. Torno al discorso di prima, per me la priorità è la squadra, se la squadra funziona, funziona tutto il resto. Quindi il mio obiettivo è sempre quello di cercare di migliorare possibilmente la squadra e di farlo chiaramente secondo il mio modo di vedere calcio. Sarò ancora il tecnico della Roma? Me lo auguro sicuramente. In questo percorso non devo essere soddisfatto io, ma anche le altri componenti. Intanto giochiamo contro l’Inter, poi vedremo", ha aggiunto Gasperini.
Su Zaragoza e Malen
"Mi aspettavo di più da Zaragoza? Indubbiamente sì. Ci auguravamo tutti che fosse un giocatore, insomma magari non, visto anche il suo tipo particolare di fisicità, magari non di grande continuità, ma capace di avere quelle accelerazioni, quelle, che magari a Napoli subito ha portato il gol di Malen. Però non è mai facile a gennaio, anche per dei ragazzi, per dei giocatori magari c’è chi si adatta subito e entra subito, magari anche in condizione, lui è sicuramente fino adesso ha fatto delle difficoltà, però speriamo che adesso il momento decisivo possa portare quello che pensavamo e che crediamo possa dare. Il posizionamento in campionato può incidere sul futuro di Malen? Sì, anche se penso che abbia convinto tutti e poi dopo è chiaro che ci sono delle valutazioni economiche che deve fare comunque la società, però sul valore del giocatore penso non ci sia nessun dubbio. Sulla squadra io credo che questa sia una buona squadra. Questa è una buona squadra e che va non smantellata, va migliorata. Forse potevamo fare un po’ di più quest’anno, però comunque è una squadra che se è lì in quella posizione ha dei valori sicuramente e che ha una base molto solida. Ho sentito anche magari qualche critica, nel senso di dire no, ma con alcuni in questo gruppo arrivi fino al quinto o sesto posto. Occhio che se non ci sono questi puoi anche arrivare dodicesimo, tredicesimo, come niente. Quindi sono un gruppo solido, bello, compatto, professionista molto, che va migliorato, io penso questo. Che va migliorato, va completato, va migliorato sempre come in tutte le cose e prenderlo ancora più competitivo, ancora più forte", ha detto ancora Gasperini.
Su Bruno Conti
"Si parla di un possibile addio? Su Bruno Conti, posso solo dire che era un mio idolo. Era come tutti quelli che hanno vinto il Mondiale nell’ 82 e quel incontro mi inchino, che è stata una delle feste più belle della nostra storia. Non l’ho neanche letto, sinceramente", ha concluso Gasperini.
ROMA - “Soulé ha recuperato e si è allenato in queste due settimane con noi. La prima un po’ in difficoltà, questa ultima settimana sicuramente è molto meglio, anche se chiaramente è un giocatore fuori da tanto tempo, però questa settimana ha fatto, era di nuovo lui. Wesley e Koné sono rientrati poi dalle rispettive nazionali, sono ancora fermi, anche se entrambi i giocatori sono più positivi di quella che è un po’ la diagnosi, però chiaramente non per domani”. Così, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta a San Siro contro l'Inter capolista, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, ex di turno, annuncia un importante ritorno, quello del giovane argentino ex Juvenus: "Senza Wesley è Rensch la soluzione? Sì, è vero. Ha fatto delle partite molto buone, altre che ho avuto degli improvvisi cali di attenzione, di motivazione. Per quanto sia un ragazzo molto molto positivo, si allena sempre molto bene. Comunque per domani c’è queste due soluzioni, o lui o Tsimikas. C’è anche quella di Angelino che sicuramente cresce e di volta in volta non mi sembra ancora prontissimo per giocare delle partite, però sicuramente ha fatto rispetto a qualche mese fa dei passi notevoli".
Sulla crisi del calcio italiano
"Qual è il primo tema da affrontare per contrastare la crisi del calcio italiano? Non lo so, è sicuramente, visto che ormai sono tante volte, tre volte di fila che non andiamo ai Mondiali, non esiste un problema unico, un qualcosa che possa risolvere così di colpo tutta quanta la situazione. Evidentemente è un complesso di cose, un sistema che sicuramente non funziona. Non funziona perché ci sono tanti ragazzini che giocano, non so, il 70-80% di ragazzini gioca a calcio fin da piccoli, e quindi c’è una base enorme, molto più grande di tanti altri Paesi che vanno ai Mondiali, ci sono strutture, c’è storia di calcio da sempre, e evidentemente però questo non è più globalmente, oltre il singolo problema che non è che risolvendo il presidente, l’allenatore, è sicuramente un problema più strutturale che va affrontato probabilmente da parte di tutti, anche dei media, per cercare di ricreare un sistema che sia convincente e possa produrre dei calciatori e delle nazionali adeguate a quello che è anche l’entusiasmo, il seguito che c’è al calcio in tutto quanto il paese. Quindi andrà sicuramente affrontato in modo più globale", ha aggiunto Gasperini.
L'ipotesi Nazionale
"Accetterei la panchina della Nazionale? No, questo è un momento in cui vengono fatti i nomi di tutti. Torniamo al discorso di prima: non riguarda una posizione, ma una visione d’insieme per rinnovare il nostro calcio. Questo è più importante del nome del singolo allenatore. Ci sono tanti argomenti, sono sparite tante squadre che rappresentavano un serbatoio importante. Non credo che d’improvviso si sia disimparato a giocare a calcio in Italia, no? Cioè pure abbiamo perso tutta la nostra, abbiamo avuto un passato pazzesco. Ma e poi devo dire anche a questi ragazzi, insomma, alla fine, anche come squadra, anche l’altro l’altra sera, comunque tutti hanno riconosciuto che hanno dato il massimo. Non so, riguarda un po’ tutti, un po’ tutto quanto il sistema sicuramente", ha detto ancora Gasperini.