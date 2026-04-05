Gasperini: “Partita dai due volti, dopo il 3° gol c'è stato calo morale”. Sulla corsa al quarto posto...

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la pesante sconfitta della sua Roma per mano dell'Inter per 5-2. Il tecnico giallorosso ha dichiarato: "Dopo il terzo gol siamo andati in tilt. Il primo tempo si è chiuso 2-1 dove abbiamo preso gol subito e alla fine con in mezzo tanta Roma, averlo chiuso sotto ci ha tirato giù il morale. Dopo il terzo gol è stata una sofferenza". Poi aggiunge: "Mancini per noi è importante. Quando siamo al completo siamo più competitivi, ci stanno mancando a turno i giocatori come Wesley e Koné. Tutti danno il massimo".
Le parole di Gasperini
"Una partita dai due volti, nel primo tempo ho visto tanta Roma ma il risultato fa pensare a qualcosa di diverso e sicuramente dopo il terzo gol siamo spariti". Altra Roma dopo il gol di Gatti: "No, abbiamo sempre fatto buone prestazioni, questa sera abbiamo sbagliato un tempo e c'è stato un calo umorale. Ora ripartiamo, perdere a Milano con l'Inter ci può stare, certo non con queste dimensioni". L'obiettivo è sempre il quarto posto: "Difficile per noi, per la Juve, per il Como e l'Atalanta. Ci sono 7 partite per noi e 8 per gli altri, noi siamo dietro un po' attardati, ma faremo di tutto per recuperare".