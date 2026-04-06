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Mancini infortunato, problema muscolare durante la sfida con l'Inter: le condizioni, Roma in ansia

Guaio fisico per il difensore giallorosso nella partita a San Siro contro i nerazzurri. Gasperini: "Per noi è un giocatore importante"
2 min
Mancini infortunato, problema muscolare durante la sfida con l'Inter: le condizioni, Roma in ansia© © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
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E' un problema muscolare all'adduttore destro ad aver fermato Gianluca Mancini all'intervallo del match perso dalla Roma a San Siro contro l'Inter per 5-2. Le condizioni del difensore centrale giallorosso saranno valutate nelle prossime ore, in vista del match di venerdì sera (ore 20:45) contro il Pisa all'Olimpico. La ripresa degli allenamenti della squadra di Gasperini è prevista stamattina. Durante il primo tempo della gara a San Siro contro i nerazzurri, Mancini si è toccato più volte nella zona interna della coscia e poi è stato costretto a non continuare la partita a causa del problema fisico: al suo posto Gasperini ha inserito Ghilardi a inizio ripresa. Una brutta notizia per la Roma, ora in ansia in vista del finale di stagione e della corsa alla prossima Champions League.

Le parole di Gasperini

"Per noi Mancini è un giocatore importante, quando riusciamo a essere tutti al completo come nel girone d'andata siamo sicuramente tutti più competitivi, se mancano Wesley e Konè è chiaro che perdiamo qualcosa anche se tutti danno il massimo" ha detto il tecnico della Roma Gasperini ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro l'Inter.

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