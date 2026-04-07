"Me lo auguro", "Certamente": il futuro Roma tra divergenze e visioni opposte

Ancora sette partite per definire un futuro - quello della Roma - tutto da decifrare. Le certezze, infatti, sono poche e i primi ad alimentare incertezze e incognite sono proprio i diretti protagonisti. A cominciare dal futuro di Gasperini, perché se il tecnico alla vigilia della gara con l’Inter dice «mi auguro di restare», Massara prima della debacle di San Siro risponde «Gian Piero rimarrà certamente». Divergenze evidenti e che si riflettono non solo sulle scelte dei giocatori come successo in estate o a gennaio, ma sulla programmazione e visione della Roma del futuro. Per questo ora l’obiettivo è concentrarsi sulle ultime sette partite e poi sedersi intorno un tavolo: da una parte la proprietà, dall’altra l’allenatore. «Il nostro rapporto è condiviso e schietto», aveva detto alla vigilia dell’Inter. Eppure sotto alcuni aspetti la visione è diametralmente opposta, basti pensare ai rinnovi di Celik, Dybala e Pellegrini. Il tecnico spinge per proseguire insieme proprio per non smantellare il blocco squadra, mentre i Friedkin hanno come obiettivo quello di rivedere il monte ingaggi e i giocatori citati - lasciando Trigoria - sarebbero un risparmio importante.