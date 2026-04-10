Ranieri senza freni: "Scelte condivise con Gasperini, troppo facile parlare solo di Malen e Wesley"

ROMA - Claudio Ranieri, seniord advisor della proprietà della Roma, si è aprto ai microfoni prima del match di campionato contro il Pisa. L'ex allenatore giallorosso ha commentato il mercato della squadra capitolina: "Sia l'anno scorso che quest'anno tutti i giocatori che sono arrivati sono stati visionati e accettati da me e dall'allenatore".

Ranieri aveva parlato del target di giocatori che secondo lui la Roma dovrebbe prendere citando Malen e Wesley: "È vero che abbiamo preso questi due giocatori, però è vero che abbiamo preso anche tutti gli altri. Poi, molti si sono infortunati, e queste sono tutte altre questioni. E' troppo facile parlare di Malen e Wesley, ma abbiamo preso anche Ferguson. Evan lo avevamo scelto, poi si è perso del tempo dietro a Sancho, perché fino all'ultimo ci abbiamo provato, ma lui non è voluto venire".