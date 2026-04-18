Gasperini o Ranieri, alla Roma ne rimarrà solo uno: Friedkin alla scelta

Quelle di Gian Piero Gasperini sono lacrime che racchiudono diverse emozioni, molte di loro contrastanti. Ci sono nostalgia e commozione nel parlare del percorso fatto all’Atalanta, ma anche rabbia, la stessa con la quale calcia la porta della sala stampa di Trigoria lasciando anzitempo la conferenza di ieri. Infine lo stupore, in questo caso per le dichiarazioni di una settimana fa di Claudio Ranieri . Parole che hanno scoverchiato il vaso di pandora giallorosso, trasformando il centro sportivo in un duello western tra l’allenatore e il consulente dei Friedkin. E sì, probabilmente ne rimarrà solo uno. Ma tutto, per volontà della proprietà, è rimandato a fine stagione a meno di altre escalation clamorose delle prossime ore o settimana. Di certo il clima con il quale la Roma prepara la gara dell’Olimpico di questa sera contro l’Atalanta non è dei migliori. « Ma zero alibi » , dice alla vigilia Gasp provando ad anticipare le domande dei giornalisti. Resiste neanche mezz’ora, poi gli occhi lucidi e i ricordi di Bergamo prendono il sopravvento. « La sintonia all’Atalanta è venuta meno anche perché papà Percassi (Antonio, ndr) non c’era più e io ero molto legato a lui » , dice commosso prima di interrompersi e abbandonare la sala.

"All’Atalanta cose incredibili"

« All’Atalanta abbiamo fatto cose incredibili, ma non solo per merito mio, ma anche di una società capacissima - spiega prima -. Se sono stato nove anni lì forse non sono una persona così brutta con la quale lavorare… » . Prima ancora, però, aveva espresso tutto il suo stupore per le parole di Ranieri. La frattura sembra insanabile, nonostante i tentativi dei Friedkin in settimana di provare a calmare le acque con telefonate e call a distanza. Ma Ranieri, pronto eventualmente anche a fare un passo indietro, non ritocca di una virgola quanto detto venerdì scorso prima della gara con il Pisa, trincerandosi nel silenzio e non presentandosi più a Trigoria da martedì. « Ma quelle parole sono state una sorpresa incredibile - dice Gasperini provando ad anticipare le domande -. Non c’erano mai stati toni aggressivi tra noi prima di quel momento. È evidente, mio malgrado, come io abbia subito tutto questo impatto mediatico, ma da quel momento in poi mi sono preoccupato solo di non rispondere e di non creare alcun tipo di danno o diffcoltà alla squadra perché noi abbiamo ancora chance di Champions, quella è l’unica cosa importante » .

"Con l'Atalanta è decisiva"

La concentrazione, poi, prova a tornare sul campo perché, nonostante tutto, la gara con l’Atalanta sarà uno spartiacque della stagione. « Se vinta ci autorizza a giocare e lottare per il quarto posto - dice Gasp -. Viceversa se persa diventa decisiva in senso negativo » . Pressioni delle quali è consapevole una squadra che ai blocchi di partenza di domani si presenta anche con tantissime assenze. E gli infortuni sono stati uno dei punti di frizione tra allenatore e Ranieri. Basti pensare al caso Wesley citato dal tecnico. « Si sente di poter giocare, ma lo staff medico (portato da Ranieri, ndr) frena. Su questo si innescano delle discussioni e delle problematiche, ma che rientrano nella norma. Di lì a fare tutto un altro tipo di discussione ce ne passa. Ma se il medico dice di no, io non posso farci nulla » . In questo clima la Roma si gioca l’accesso in Champions, distante appena tre lunghezze e con 18 punti a disposizione nelle ultime sei partite del campionato. A fine stagione, a meno di colpi di scena, si tireranno le somme, ma lo scenario oggi pare chiaro: i Friedkin dovranno scegliere tra Gasperini e Ranieri.