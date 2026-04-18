Gasperini: "Lottiamo ancora per dei traguardi. Quello che sarà lo affronteremo a fine stagione"

Gian Piero Gasperini ha commentato nel post gara il pareggio interno contro l' Atalanta per 1-1 deciso dalle reti di Krstovic e Hermoso . Il tecnico della Roma ha dichiarato: "Carnesecchi è stato molto bravo in più occasioni, anche Svilar in una particolarmente. Sicuramente abbiamo cercato di più dell'Atalanta di vincere la partita. Primo tempo bello, nel secondo un po' di stanchezza, ma abbiamo cercato il risultato fino alla fine. Partite come con la Juve, a Napoli, col Milan, a Como in 10 e poi le altre non le abbiamo mai perse. Ci è capitato con l'Inter che è quella sopra, ma negli scontri diretti siamo andati più vicini noi alla vittoria, a volte anche episodi".

Le parole di Gasperini

"Fino a dicembre abbiamo avuto una continuità anche di formazione che ci ha garantito una grande tenuta difensiva. Quando è arrivato Malen abbiamo migliorato quella offensiva, ma abbiamo iniziato a perdere un po' di pezzi, ma era difficile tenere quella media per tutto il campionato. Io sono stato tirato dentro questa cosa, da una settimana no si parla di altro. Continuo a non dare risposta perché non mi sembra una cosa bella e piacevole per tanta gente. Abbiamo ancora 5 partite e lottiamo per dei traguardi. Questa squadra ha fatto molto bene, siamo 4 punti davanti all'Atalanta che è arrivata terza lo scorso anno. Anche gli altri fanno fatica, oggi il Napoli. Per me questo campionato è stata un'esperienza straordinaria, sono arrivato tra lo scetticismo. Sono grato al pubblico per quello che mi ha dato il pubblico, le cose si affronteranno a fine campionato".