Dybala e Wesley di nuovo in gruppo: Roma, Gasperini e le speranze Champions

Roma, due rientri importanti

Arrivano indicazioni incoraggianti sul fronte degli infortuni per l’allenatore Gian Piero Gasperini. Nella seduta mattutina, infatti, due pedine fondamentali come Wesley e Paulo Dybala hanno lavorato regolarmente con il resto della squadra. Un doppio rientro importante che testimonia la loro determinazione nel voler dare un contributo concreto alla corsa europea. La loro presenza potrebbe garantire maggiore qualità e soluzioni offensive in vista dei prossimi impegni. In un momento così delicato della stagione, recuperare giocatori di questo calibro rappresenta un valore aggiunto non indifferente. Lo staff tecnico monitora con attenzione le loro condizioni, ma i segnali sono decisamente positivi. L’obiettivo è riaverli al meglio già nelle prossime uscite ufficiali.