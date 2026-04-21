Dybala e Wesley di nuovo in gruppo: Roma, Gasperini e le speranze Champions

Archiviato il pareggio contro l’Atalanta, la Roma si ritrova ora appaiata al Como a quota 58 punti in classifica. Un piazzamento che lascia ancora aperta la porta verso un possibile assalto all’ultimo slot disponibile per la Champions League. Davanti resta la Juventus, attualmente a 63 punti, ma non ancora irraggiungibile. I giallorossi guardano dunque con attenzione alle prossime sfide, consapevoli che ogni dettaglio potrà fare la differenza. Il prossimo ostacolo sarà il Bologna, reduce da una sconfitta per 2-0 proprio contro i bianconeri. Una sfida che può indirizzare in modo significativo il finale di stagione.
Roma, due rientri importanti
Arrivano indicazioni incoraggianti sul fronte degli infortuni per l’allenatore Gian Piero Gasperini. Nella seduta mattutina, infatti, due pedine fondamentali come Wesley e Paulo Dybala hanno lavorato regolarmente con il resto della squadra. Un doppio rientro importante che testimonia la loro determinazione nel voler dare un contributo concreto alla corsa europea. La loro presenza potrebbe garantire maggiore qualità e soluzioni offensive in vista dei prossimi impegni. In un momento così delicato della stagione, recuperare giocatori di questo calibro rappresenta un valore aggiunto non indifferente. Lo staff tecnico monitora con attenzione le loro condizioni, ma i segnali sono decisamente positivi. L’obiettivo è riaverli al meglio già nelle prossime uscite ufficiali.
Ancora lavoro a parte per alcuni giocatori
Non tutti, però, sono pronti al rientro immediato. Restano infatti in programma allenamenti personalizzati per diversi elementi della rosa. È il caso di Manuel Koné, Devyne Rensch, Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. I quattro hanno proseguito il proprio percorso di recupero con un lavoro differenziato, mirato a smaltire definitivamente gli acciacchi. Lo staff medico della Roma non vuole forzare i tempi, per evitare possibili ricadute in una fase cruciale del campionato. La speranza è di poterli reintegrare gradualmente nel gruppo nei prossimi giorni. La profondità della rosa sarà infatti determinante per affrontare al meglio questo sprint finale.