Ranieri, l'addio alla Roma è ufficiale! "Direzione chiara. Fiducia a Gasperini"

Alcuni rapporti non si interrompono bruscamente, ma si affievoliscono poco alla volta, lasciando una sensazione di vuoto e nostalgia, specie quando manca un epilogo felice. È il caso del legame tra la Roma e Ranieri, costruito negli anni tra ritorni, senso di appartenenza e una conoscenza profonda dell’ambiente giallorosso. Questa volta, però, la separazione è arrivata prima del previsto. L’esperienza da senior advisor si è chiusa anticipatamente, in seguito a una scelta condivisa con il club. A pesare, alcune divergenze e un confronto non del tutto sereno con Gasperini. Proprio quest’ultimo ha espresso perplessità su certe dichiarazioni. Così si conclude un’altra pagina di una storia intensa, che lascia dietro di sé più di un rimpianto.
Ranieri-Roma, il comunicato
Di seguito la nota stampa della Roma sulla separazione con Ranieri: "Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia".