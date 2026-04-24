Ranieri, l'addio alla Roma è ufficiale! "Direzione chiara. Fiducia a Gasperini"

Alcuni rapporti non si interrompono bruscamente, ma si affievoliscono poco alla volta, lasciando una sensazione di vuoto e nostalgia, specie quando manca un epilogo felice. È il caso del legame tra la Roma e Ranieri, costruito negli anni tra ritorni, senso di appartenenza e una conoscenza profonda dell’ambiente giallorosso. Questa volta, però, la separazione è arrivata prima del previsto. L’esperienza da senior advisor si è chiusa anticipatamente, in seguito a una scelta condivisa con il club. A pesare, alcune divergenze e un confronto non del tutto sereno con Gasperini. Proprio quest’ultimo ha espresso perplessità su certe dichiarazioni. Così si conclude un’altra pagina di una storia intensa, che lascia dietro di sé più di un rimpianto.