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Ranieri come Maldini: quegli americani che non hanno rispetto per i Grandi del nostro calcio

"Una scelta unilaterale della società": così Sir Claudio raccontato essere stato licenziato dai Friedkin che avevano parlato di "rapporto terminato". Un trattamento inaccettabile, come quello riservato da Cardinale alla Leggenda del Milan
Xavier Jacobelli
1 min
Roma

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C'è una bella differenza fra lo scarno comunicato con il quale la Roma, cioè i Friedkin, hanno annunciato che "il rapporto con Claudio Ranieri è terminato" e la dichiarazione rilasciata all'Ansa da Sir Claudio: "L'interruzione del rapporto di Senior Advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società". Cioè Ranieri è

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