Ranieri come Maldini: quegli americani che non hanno rispetto per i Grandi del nostro calcio

C'è una bella differenza fra lo scarno comunicato con il quale la Roma, cioè i Friedkin, hanno annunciato che "il rapporto con Claudio Ranieri è terminato" e la dichiarazione rilasciata all'Ansa da Sir Claudio: "L'interruzione del rapporto di Senior Advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società". Cioè Ranieri è