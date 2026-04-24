Ranieri come Maldini: quegli americani che non hanno rispetto per i Grandi del nostro calcio

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C'è una bella differenza fra lo scarno comunicato con il quale la Roma, cioè i Friedkin, hanno annunciato che "il rapporto con Claudio Ranieri è terminato" e la dichiarazione rilasciata all'Ansa da Sir Claudio: "L'interruzione del rapporto di Senior Advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società". Cioè Ranieri è
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