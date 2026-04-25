Gasperini oltre il caso Ranieri: "Non è stato difficile. Roma, una cosa indissolubile"

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria per 2-0 in casa del Bologna decisa dalle reti di Malen e El Aynaoui . Il tecnico della Roma ha dichiarato: "Noi dobbiamo credere di poter vincere ogni partita, stiamo recuperando giocatori importanti e siamo nella condizione di fare primi tempi come quello fatto oggi. Nel secondo tempo c'è stata un po' di fatica. Proteggere la squadra in questa settimana? Non è stato difficile, sono tutti ragazzi che si allenano bene e con voglia e partecipazione. Mi hanno sempre seguito, sono mesi che li ringrazio di questo. Sono ragazzi che hanno voglia di fare prestazioni come quella di oggi. Quando abbiamo la possibilità di recuperare qualche giocatore in più siamo anche competitivi".

Le parole di Gasperini

"La settimana fuori da Trigoria era movimentata, ma dentro era come tutto l'anno. Malen ha alzato le prestazioni, peccato non aver avuto Dybala e Soulé per un po' di tempo. Cercheremo di recuperare in questo finale. El Aynaoui? Lui ha fatto molto bene fino a dicembre, poi è andato in Coppa d'Africa. Si era inserito bene, aveva fatto bene. Sicuramente arrivare fino infondo con il Marocco, con quegli episodi che si sono stati, lui l'ha pagata. Abbiamo dovuto aspettare il recupero delle energie, ma oggi ha fatto una bella gara". Poi sulla questione Ranieri ha chiuso così: "Al centro della Roma ci sono la società e i tifosi. Io sono un professionista e mi occupo della parte tecnica e mi prendo le responsabilità su questo. Questa è una cosa indissolubile. Ringrazio la società per questo dal primo giorno, ha sempre dimostrato fiducia. Io mi devo preoccupare di questo e non di altre cose. E' una società potente che può fare grandi cose, io spero di dare un contributo a livello tecnico insieme a chi lavora con la società. Il centro della Roma sono società e tifosi".