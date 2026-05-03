Gasperini criptico sul futuro: "Quando sarà il momento cercherò di essere il più chiaro possibile"

"La presenza di Corbin Friedkin è sicuramente un segnale che la proprietà comincia a muoversi, non solo per quello che è il finale di campionato, ma anche in prospettiva futura". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida della sua Roma con la Fiorentina, a proposito della presenza in citta' del figlio minore del proprietario del club, Dan Friedkin. "In questo momento ci sono due binari: uno è quello della stagione in corso che è viva, l'altro è quello della prossima stagione - ha aggiunto -. Domani sera sarà una partita molto importante, abbiamo l'assoluta concentrazione su questa gara perché a quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro. Dopo si comincerà a parlare del futuro, ma non credo sia questo il momento".