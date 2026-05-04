Roma-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano i giallorossi e la Fiorentina: i primi per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. Dall'altra parte ci sono invece i Viola di Vanoli, attualmente a quota 37 punti in classifica e ad un passo minuscolo dal raggiungimento della salvezza. "Abbiamo assoluta concentrazione su questa gara perché a quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro", spiega il tecnico della Roma in conferenza stampa, riferendosi all'obiettivo Champions, complicato ma ancora possibile. È la speranza di tutti a Trigoria, a partire dai Friedkin che nei loro anni di gestione non hanno mai raggiunto la qualificazione all'Europa più nobile.L'incontro tra la proprietà e il mister giallorosso è vicino, come dimostra la presenza segnalata nella Capitale di Corbin Friedkin, fratello minore di Ryan. Gasperini lo definisce "un segnale del fatto che la proprietà inizia a muoversi anche in prospettiva futura", ribadendo la speranza di un incontro per iniziare a pianificare le prossime mosse. Dall'altra parte la Fiorentina cercherà in ogni di non uscire a mani vuote dall'Olimpico in un match molto delicato.
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Roma-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming
Il match tra Gasperini e Vanoli, valevole per il posticipo della 34esima giornata di Serie A, andrà in onda alle 20:45 e sarà visibile in diretta tv sui canali dedicati di SkySport e Dazn. Allo stesso modo si potrà assistere alla gara in streaming mediante le applicazioni SkyGo o NOWTv.
Roma-Fiorentina: le probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Vaz, Venturino, Angelino, Arena, Pisilli, El Shaarawy. Indisponibili: Pellegrini, Dovbyk, Ferguson, Zaragoza. Squalificati: El Aynaoui. Diffidati: Mancini.
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Ranieri, Pongracic, Dodò; Ndour, Mandragora, Harrison, Fagioli, Gosens; Solomon; Gudmundsson. Allenatore: Vanoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Comuzzo, Rugani, Kouadio, Parisi, Fabbian, Brescianini, Fazzini, Pirrò, Braschi. Indisponibili: Balbo, Fortini, Kean, Lamptey, Piccoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kean.
ARBITRO: Zufferli. ASSISTENTI: Rossi-Ceccon. IV UOMO: Rapuano. VAR: Di Paolo. AVAR: Di Bello.