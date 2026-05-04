Roma-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano i giallorossi e la Fiorentina: i primi per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. Dall'altra parte ci sono invece i Viola di Vanoli, attualmente a quota 37 punti in classifica e ad un passo minuscolo dal raggiungimento della salvezza. "Abbiamo assoluta concentrazione su questa gara perché a quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro", spiega il tecnico della Roma in conferenza stampa, riferendosi all'obiettivo Champions, complicato ma ancora possibile. È la speranza di tutti a Trigoria, a partire dai Friedkin che nei loro anni di gestione non hanno mai raggiunto la qualificazione all'Europa più nobile.L'incontro tra la proprietà e il mister giallorosso è vicino, come dimostra la presenza segnalata nella Capitale di Corbin Friedkin, fratello minore di Ryan. Gasperini lo definisce "un segnale del fatto che la proprietà inizia a muoversi anche in prospettiva futura", ribadendo la speranza di un incontro per iniziare a pianificare le prossime mosse. Dall'altra parte la Fiorentina cercherà in ogni di non uscire a mani vuote dall'Olimpico in un match molto delicato.