Dybala-Roma, fissato un nuovo incontro: la novità sul futuro dell'argentino

Le parole pronunciate da Dybala dopo la sfida tra Parma e Roma hanno acceso nuovamente i riflettori sul suo futuro nella Capitale . L’attaccante argentino ha ammesso di non avere ancora certezze riguardo alla prossima stagione, sottolineando come la società non abbia ancora preso una posizione definitiva. Il contratto dell’ex Juventus è in scadenza il 30 giugno e non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale sul rinnovo. Nel frattempo, però, all’interno del club ci sarebbe chi spinge per la sua permanenza. Tra questi anche Gasperini , che gradirebbe continuare a puntare sul talento della Joya.

Futuro Dybala, incontro con l'agente

Dopo il primo faccia a faccia andato in scena martedì, nella giornata di giovedì 14 maggio, come riportato da Sky Sport, è previsto un nuovo incontro tra i dirigenti giallorossi e Carlos Novel, agente di Dybala. Al momento, tuttavia, il summit non dovrebbe entrare nei dettagli economici di un eventuale prolungamento del contratto. La Roma vuole prima valutare attentamente la situazione generale, considerando sia l’aspetto tecnico sia quello fisico del giocatore. L'argentino, infatti, è reduce da mesi complicati a causa dell’infortunio al ginocchio che lo aveva costretto a fermarsi da febbraio.

Nel match del “Tardini” contro il Parma, l’argentino è tornato titolare dopo un lungo stop, dando segnali incoraggianti sul piano della condizione. A quasi 33 anni, che compirà il prossimo novembre, resta comunque un elemento di enorme qualità ed esperienza per la squadra capitolina. Per questo motivo, nelle prossime settimane potrebbero arrivare decisioni importanti sul suo destino. La sensazione è che il dialogo tra le parti continuerà ancora.

I numeri stagionali e il peso di Dybala nella Roma

Nonostante i problemi fisici accusati durante la stagione, Dybala ha comunque lasciato il segno con la maglia della Roma. In campionato ha raggiunto quota 20 presenze, alle quali si aggiungono altre cinque apparizioni tra Europa League e Coppa Italia. Il bilancio complessivo parla di 3 gol e 5 assist, numeri condizionati inevitabilmente dallo stop per infortunio. Da quando è arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, però, il suo rendimento è stato di altissimo livello. L’argentino ha collezionato 45 reti e 27 assist complessivi in giallorosso, diventando uno dei punti di riferimento offensivi della squadra. La sua qualità tecnica e la capacità di decidere le partite lo rendono ancora oggi un giocatore fondamentale. Ecco perché la questione legata al rinnovo continua a tenere banco tra società e tifosi. E dall'Argentina continuano le voci di un suo possibile approdo al Boca Juniors.