Gasperini punge Sarri: "Ma viene? Caos calendari non bello". E sul futuro di Dybala...

Alla vigilia del derby contro la Lazio, Gian Piero Gasperini ha toccato tutti i temi caldi del momento in casa Roma : dal caos legato al calendario della corsa Champions al futuro di Dybala, passando per il rapporto con i Friedkin e l’atmosfera che accompagnerà una sfida decisiva per la stagione giallorossa. Tra battute e sfottò a Sarri, riflessioni e qualche frecciata, il tecnico ha ribadito l’importanza del match e la voglia della squadra di inseguire fino in fondo l’obiettivo europe nella conferenza stampa.

Gasperini e il caos calendario

Il tecnico della Roma ha parlato subito del grande caos che si è generato in settimana per piazzare il derby contro la Lazio in contemporanea con le altre partite per la lotta Champions: "Noi siamo così motivati a giocare per il quarto posto, che avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno. Chiaro, però, che non è stato un bell'episodio. Dispiace per i tifosi, è stato un disagio. Trovo bello giocare 5 partite in contemporanea, ma non è il massimo farlo alle 12.00 di domenica". Sulle insidie del derby: "La Lazio è un’ottima squadra, la loro ambizione ora è rovinare il nostro cammino. Noi abbiamo ambizioni più forti. Il derby è però sempre difficile da giocare per tutti".

Il rinnovo di Dybala e la presenza dei Friedkin

Gasperini ha parlato anche del possibile rinnovo di Dybala: "Intanto, è positivo che entrambe le parti lo vogliano. La soluzione si trova". Sulla presenza dei Friedkin: "Se sarò al centro del progetto? Al centro c’è la società, il progetto è molto più ampio: dallo stadio, alla programmazione. Io mi occupo della parte tecnica, ho le mie responsabilità che si limitano a creare la miglior squadra possibile. La presenza è fondamentale, quando ci sono tutto funziona meglio: c’è meno gente a riportare le cose, ci sono rapporti più diretti senza intermediari che mistificano le opinioni. Inoltre, le decisioni sono più veloci. Spero che Ryan riesca ad avere, oltre alla velocità con gli agenti e nelle trattative, una conoscenza con questa squadra e questi calciatori. Sarebbe importante per tutti, si vive anche di questi valori. La proprietà presente qui lo potrà osservare meglio".