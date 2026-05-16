Gasperini punge Sarri: "Ma viene? Caos calendari non bello". E sul futuro di Dybala...

Alla vigilia del derby contro la Lazio, Gian Piero Gasperini ha toccato tutti i temi caldi del momento in casa Roma: dal caos legato al calendario della corsa Champions al futuro di Dybala, passando per il rapporto con i Friedkin e l’atmosfera che accompagnerà una sfida decisiva per la stagione giallorossa. Tra battute e sfottò a Sarri, riflessioni e qualche frecciata, il tecnico ha ribadito l’importanza del match e la voglia della squadra di inseguire fino in fondo l’obiettivo europe nella conferenza stampa.
Gasperini e il caos calendario
Il tecnico della Roma ha parlato subito del grande caos che si è generato in settimana per piazzare il derby contro la Lazio in contemporanea con le altre partite per la lotta Champions: "Noi siamo così motivati a giocare per il quarto posto, che avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno. Chiaro, però, che non è stato un bell'episodio. Dispiace per i tifosi, è stato un disagio. Trovo bello giocare 5 partite in contemporanea, ma non è il massimo farlo alle 12.00 di domenica". Sulle insidie del derby: "La Lazio è un’ottima squadra, la loro ambizione ora è rovinare il nostro cammino. Noi abbiamo ambizioni più forti. Il derby è però sempre difficile da giocare per tutti".
Il rinnovo di Dybala e la presenza dei Friedkin
Gasperini ha parlato anche del possibile rinnovo di Dybala: "Intanto, è positivo che entrambe le parti lo vogliano. La soluzione si trova". Sulla presenza dei Friedkin: "Se sarò al centro del progetto? Al centro c’è la società, il progetto è molto più ampio: dallo stadio, alla programmazione. Io mi occupo della parte tecnica, ho le mie responsabilità che si limitano a creare la miglior squadra possibile. La presenza è fondamentale, quando ci sono tutto funziona meglio: c’è meno gente a riportare le cose, ci sono rapporti più diretti senza intermediari che mistificano le opinioni. Inoltre, le decisioni sono più veloci. Spero che Ryan riesca ad avere, oltre alla velocità con gli agenti e nelle trattative, una conoscenza con questa squadra e questi calciatori. Sarebbe importante per tutti, si vive anche di questi valori. La proprietà presente qui lo potrà osservare meglio".
La battuta su Sarri: "Ma come? Aveva detto di no"
Gasperini ha fatto anche una battuta su Sarri, che sarà presente allo stadio per il derby nonostante le proteste in settimana: "Ma come?! Aveva detto di no (ride ndr). Il calcio va giocato, Sarri aveva le sue motivazioni, ma il bello è questo. Togliamo la negatività e divertiamoci. Noi poi ci giochiamo tanto, ma la partita deve essere uno spettacolo con lo stadio pieno che a volte è più bello della gara stessa". Poi ha continuato: "Se credo agli uomini derby? Credo che alcuni giocatori, in tutte le squadre, sentano certe partite in modo diverso rispetto a chi ha meno confidenza con tutto ciò che c’è attorno. Certe volte, li porta a fare prestazioni meno positive oppure a esaltarsi. Lorenzo arriva da un infortunio, si è allenato tutta la settimana, e lo valuteremo. Ci farò affidamento anche durante la gara". Sull’assenza dei tifosi laziali: "Noi giochiamo contro noi stessi: abbiamo un traguardo da poter raggiungere, la nostra concentrazione sarà sul campo. Vincere ci permetterebbe di avvicinarci di parecchio, sappiamo che è un derby ma cercheremo di vincere".
La corsa Champions, quanto sposta e la Lazio "rovina frittate"
Gasperini ha poi parlato della corsa Champions: "Siamo tutte sul filo, c’è anche il Como che è la vera sorpresa del campionato. A parte l’Inter, tutte le altre sono vicine. Questo è sintomo di un campionato molto equilibrato. Ho sempre pensato che per la Champions si arrivasse alla fine, magari mi aspettavo la seconda più staccata. Ci dà ancora più forza". Poi di nuovo su Dybala: "C'è il rammarico di averlo visto poco insieme a Malen? Lo abbiamo detto, è andata così. Ci sarà tempo magari. Speriamo non sia un rammarico. Ora sta bene, non ha problemi di tenuta". Quanto sposta la Champions? Il tecnico della Roma non ha dubbi: "Per me poco. Per la società c’è molta differenza. La risposta che ho avuto dal gruppo è stata straordinaria, sarà sempre riconoscente a questo gruppo. L’esperienza è stata straordinaria, spero si raggiunga questo risultato che va oltre alle richieste. Cosa mi aspetto dalla Lazio e da Sarri? Ha detto che non viene (ride, ndr). Lo dovete chiedere a lui: mi aspetto una Lazio che faccia una partita vera, anche senza il miglior umore. Faranno di tutto per rovinarci la frittata".
Il rapporto con i tifosi e Dovbyk
L'allenatore della Roma ha parlato del suo rapporto con i tifosi: "Se ho un messaggio? Il messaggio lasciamolo per il campo. Io sono oltremodo riconoscente, la stagione è stata straordinaria sotto questo aspetto. Non era facile portarsi dalla propria parte questa gente, voglio sdebitarmi con questo traguardo". Su Dovbyk: "Finalmente ha ricominciato ad allenarsi. Dispiace vederli infortunati, non sapete gli sforzi che ci sono dietro. Vederli in campo è già un bel traguardo. Non è facile vederlo domani, ma già che ha recuperato è positivo". Poi ha continuato: "I gol nel recupero a Parma derivano dalla voglia di andare in Champions? Sicuramente è una bella spinta. Nel girone d’andata non ci riuscivamo proprio a recuperare le partite, è vero. Poi, c’è stata un’inversione di tendenza derivante dalla fiducia. A Parma c’è anche un pizzico di fortuna, ma indubbiamente questa capacità è un valore per la squadra".
Gasperini ha spiegato anche la bellezza derby Roma-Lazio: "Se è il più bello d'Italia? Indubbiamente. Ho vissuto parecchi derby a Genova, ma anche a Milano e Torino. Dovrebbe essere una festa della città, ma qualche volta vengono rovinati da episodi di violenza: dovrebbero essere tolti. Vanno a penalizzare la bellezza di queste gare. Mi piace molto qui a Roma la capacità di fare sfottò: i romani sono unici. Se ci si limitasse a questo, sarebbe straordinario. Sembra un’utopia, ma deve essere l’impegno di tutti".
Alla vigilia del derby contro la Lazio, Gian Piero Gasperini ha toccato tutti i temi caldi del momento in casa Roma: dal caos legato al calendario della corsa Champions al futuro di Dybala, passando per il rapporto con i Friedkin e l’atmosfera che accompagnerà una sfida decisiva per la stagione giallorossa. Tra battute e sfottò a Sarri, riflessioni e qualche frecciata, il tecnico ha ribadito l’importanza del match e la voglia della squadra di inseguire fino in fondo l’obiettivo europe nella conferenza stampa.
Gasperini e il caos calendario
Il tecnico della Roma ha parlato subito del grande caos che si è generato in settimana per piazzare il derby contro la Lazio in contemporanea con le altre partite per la lotta Champions: "Noi siamo così motivati a giocare per il quarto posto, che avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno. Chiaro, però, che non è stato un bell'episodio. Dispiace per i tifosi, è stato un disagio. Trovo bello giocare 5 partite in contemporanea, ma non è il massimo farlo alle 12.00 di domenica". Sulle insidie del derby: "La Lazio è un’ottima squadra, la loro ambizione ora è rovinare il nostro cammino. Noi abbiamo ambizioni più forti. Il derby è però sempre difficile da giocare per tutti".
Il rinnovo di Dybala e la presenza dei Friedkin
Gasperini ha parlato anche del possibile rinnovo di Dybala: "Intanto, è positivo che entrambe le parti lo vogliano. La soluzione si trova". Sulla presenza dei Friedkin: "Se sarò al centro del progetto? Al centro c’è la società, il progetto è molto più ampio: dallo stadio, alla programmazione. Io mi occupo della parte tecnica, ho le mie responsabilità che si limitano a creare la miglior squadra possibile. La presenza è fondamentale, quando ci sono tutto funziona meglio: c’è meno gente a riportare le cose, ci sono rapporti più diretti senza intermediari che mistificano le opinioni. Inoltre, le decisioni sono più veloci. Spero che Ryan riesca ad avere, oltre alla velocità con gli agenti e nelle trattative, una conoscenza con questa squadra e questi calciatori. Sarebbe importante per tutti, si vive anche di questi valori. La proprietà presente qui lo potrà osservare meglio".