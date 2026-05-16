Roma, brutte notizie per Gasperini: un big si ferma prima del derby per un problema muscolare

ROMA - L'attesa per il derby, in casa Roma, è rovinata da una pesantissima tegola dell'ultimo minuto. Manu Koné è infatti seriamente a rischio per la sfida di domani, in programma allo stadio Olimpico a mezzogiorno, a causa di un problema muscolare rimediato durante l'ultimo allenamento di rifinitura. Secondo le ultime indiscrezioni, la presenza del mediano francese sarebbe in forte dubbio , complicando notevolmente i piani della squadra impegnata nella rincorsa a un piazzamento europeo di primissimo piano.

Un forfait pesante

Per l'ex Tolosa e Gladbach si tratterebbe del terzo stop forzato in un'annata finora eccellente ma costellata da qualche intoppo fisico di troppo: il classe 2001 era infatti già stato costretto ai box per tre turni di campionato a febbraio e per altre cinque partite nel corso del mese di aprile. Nonostante queste interruzioni, Koné si è consacrato come un elemento insostituibile nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini, collezionando ben 28 apparizioni dal primo minuto in Serie A, impreziosite da 2 reti e 3 assist.