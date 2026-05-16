Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, brutte notizie per Gasperini: un big si ferma prima del derby per un problema muscolare

La rifinitura alla vigilia della stracittadina porta in dote un pesantissimo forfait per il tecnico giallorosso: ecco di chi si tratta
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - L'attesa per il derby, in casa Roma, è rovinata da una pesantissima tegola dell'ultimo minuto. Manu Koné è infatti seriamente a rischio per la sfida di domani, in programma allo stadio Olimpico a mezzogiorno, a causa di un problema muscolare rimediato durante l'ultimo allenamento di rifinitura. Secondo le ultime indiscrezioni, la presenza del mediano francese sarebbe in forte dubbio, complicando notevolmente i piani della squadra impegnata nella rincorsa a un piazzamento europeo di primissimo piano.

Un forfait pesante

Per l'ex Tolosa e Gladbach si tratterebbe del terzo stop forzato in un'annata finora eccellente ma costellata da qualche intoppo fisico di troppo: il classe 2001 era infatti già stato costretto ai box per tre turni di campionato a febbraio e per altre cinque partite nel corso del mese di aprile. Nonostante queste interruzioni, Koné si è consacrato come un elemento insostituibile nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini, collezionando ben 28 apparizioni dal primo minuto in Serie A, impreziosite da 2 reti e 3 assist.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS