Massara al terzo addio. Ufficiale la risoluzione con la Roma: "Posto basi per il futuro"

Termina il terzo ciclo giallorosso di Frederic Massara. Il dirigente classe 1968 ha risolto consensualmente il contratto con la Roma, dove era tornato nel giugno 2025 a sei anni dall'ultima esperienza a Trigoria. A darne notizia è lo stesso club con una nota ufficiale: "La AS Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara. Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. 'Ringrazio la Proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest'anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell'AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi', ha dichiarato Massara. La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale".