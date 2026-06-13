Roma, D’Amico già operativo: il futuro di Dybala e la sfida plusvalenze, cosa filtra

Ci è voluto più tempo del previsto, ma alla fine l’ufficialità è arrivata: Tony D’Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma , anche se formalmente sarà in carica dal primo luglio 2026 (con un contratto di due anni). In questo breve interregno la carica ad interim la prenderà Maurizio Lombardo , ma intanto a Trigoria prende di nuovo forma il ‘ticket’ che ha portato l’ Atalanta a vincere l’Europa League. Da una parte Gasp allenatore, dall’altra D’Amico diesse che pronti via avrà subito le sue gatte da pelare perché il tempo stringe e il lavoro è tanto. E le priorità del nuovo direttore sportivo sono due: i rinnovi e le plusvalenze entro il 30 giugno così da permettere alla Roma di non dover incappare in sanzioni Uefa, la cui lente d’ingrandimento del Fair Play Finanziario è ancora sul club giallorosso. Insomma, una mole di lavoro subito importante alla quale poi andrà abbinato il rafforzamento della rosa con i colpi Champions chiesti da Gasperini che - per prima cosa - si aspetta le ufficialità per le permanenze di Dybala , Pellegrini e Celik . Tutti giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno e sui quali la società sta lavorando - seppur provando ad abbassare il monte ingaggi - affinché possano rimanere nella Capitale.

Contatti intensi con Dybala

Dei tre quello per cui i contatti sono più intensi è Dybala e novità sono attese per la prossima settimana. La volontà del giocatore è chiara ed è quella di rimanere, anche riducendo il suo contratto da 6 milioni l’anno. L’obiettivo di club e calciatore è chiudere a una cifra fissa di 2-2,5 milioni (bonus compresi) e lo stesso vale per Pellegrini, mentre su Celik la proprietà sta cercando un ulteriore sconto. C’è poi il fronte plusvalenze, anche questo molto caro a Gasp che vorrebbe mantenere intatta la rosa dei big. Su alcuni di loro ha posto un veto assoluto (vedi Svilar), su altri - suo malgrado - è pronto al sacrificio in cambio poi di una campagna acquisti da Champions. E così diventano tre i nomi che possono dare alla Roma l’equilibrio economico che serve entro la fine del mese e sono quelli di Ndicka, Koné e Soulé. Cedere quest’ultimo (il Borussia Dortmund è in pressing) vorrebbe dire riuscire a trattenere il centrocampista francese e il difensore ivoriano. Inoltre rappresenterebbe un sacrificio necessario per dare sollievo al bilancio e consentire a D’Amico di poter lavorare finalmente alle entrate con Gasperini che nei suoi desiderata ha quello di avere almeno un paio di nuovi acquisti entro la data del ritiro a Trigoria (il 13 luglio).

Vice Malen: il punto

Soprattutto in attacco - con l’eventuale partenza dell’argentino - avrebbe bisogno di un suo sostituto oltre che di un vice Malen per aumentare quella pericolosità offensiva che è stata argomento di discussione per larga parte della stagione appena chiusa. Qui il nome chiesto dal tecnico è quello di Greenwood, ma servirà tempo. Così come per quello di Pulisic, in uscita dal Milan e che piace tanto all’ex Atalanta. Ma ora - come detto - le priorità sono quelle di far cassa e in questo senso potrebbero aiutare due calciatori che oggi non sono più giallorossi: Bove e Calafiori. Sul difensore - visto l’accordo col Tas di Losanna - la Roma incasserà dal Basilea circa 6 milioni, mentre con l’ex centrocampista può riscuotere l’indennizzo della polizza assicurativa dal valore di 16 milioni. Due “gruzzoletti” che se riscossi entro il 30 giugno aiuterebbero molto a raggiungere l’obiettivo dei 50-60 milioni di plusvalenze. Perché la Champions conquistata sul campo non deve distogliere comunque l’attenzione dai conti, onde evitare di cadere in spiacevoli sanzioni da parte dell’Uefa.



