Dybala sul futuro: "Resto a Roma? Non ho ancora deciso, tutti i club sono un'opzione"

Conquistata la Champions, il prossimo passo della Roma è confermare i propri giocatori. E nella lista delle priorità del neo ds D'Amico ci sono sicuramente i contratti di Dybala e Mancini . Ma intorno al futuro della Joya ci sono dei punti interrogativi, anche se la volontà del club è proseguire insieme e ha già studiato un piano . Intanto proprio l'argentino ha rotto il silenzio, ma senza sbilanciarsi. L'attaccante ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla prossima tappa della sua carriera. Tra i giallorossi che lavorano per trattenerlo, il Boca Juniors che sogna il grande colpo e l'Instituto che spera in un romantico ritorno a casa, la situazione resta aperta, anche se i segnali che arrivano dalla Capitale continuano a essere incoraggianti.

Dybala tra Roma, Boca e il sogno Instituto

Intervenuto ai microfoni di Cadena 3, la Joya ha ribadito la volontà di rispettare il club giallorosso evitando di affrontare il tema del rinnovo o di eventuali destinazioni future: "Il Boca? Vedremo. Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese. Per rispetto del club, non parlerò del mio futuro", ha precisato Dybala. Una presa di posizione chiara, che conferma come ogni discorso sia rinviato alle prossime settimane. L'argentino, tuttavia, non ha nascosto che al momento non esiste ancora una decisione definitiva sul suo futuro: "Non ho ancora deciso, non so quale sarà. Non posso dirti qualcosa che io stesso non so".

Parole che lasciano aperto ogni scenario, anche se nelle ultime ore le indiscrezioni provenienti dall'ambiente romanista raccontano di un clima positivo attorno alla trattativa per il prolungamento del contratto. La dirigenza giallorossa conosce le richieste del giocatore e sarebbe pronta a soddisfarle per consentirgli di affrontare la quinta stagione consecutiva con la maglia della Roma. Nel frattempo, Dybala non ha escluso nessuna opzione, compresa quella più romantica e sentimentale. Un pensiero speciale è infatti rivolto all'Instituto, il club che lo ha lanciato nel calcio professionistico e con il quale conserva un legame profondo: "Ci sono possibilità per tutto", la precisazione del 32enne. "Tutti i club sono un'opzione. Persino l'Instituto, così la gente della Gloria non ci resta male. Magari, mi incanterebbe. Mi piacerebbe chiudere il cerchio all'Instituto", ha ammesso Dybala. Poi ha aggiunto: "È un club al quale devo molto e gli sarò sempre grato. Spero che si possa fare. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere", ha concluso.