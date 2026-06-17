Roma, 6 milioni di multa! Problemi col fair play finanziario: il provvedimento Uefa

La Uefa ha comminato alla Roma una sanzione complessiva di sei milioni di euro per non aver rispettato i parametri del fair play finanziario. In particolare il club giallorosso, che ripartirà per la prossima stagione dal nuovo diesse Tony D'Amico , "ha leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2025 ed è stata multata di 2 milioni di euro " e "inoltre ha registrato un rapporto tra costi della rosa e totale del club superiore al 70%" per cui "è stata inflitta un'ulteriore sanzione di 4 milioni di euro ", per una multa totale di 6 milioni.

Uefa, Roma multata! Inter e Milan...

Non solo il provvedimento relativo alla Roma, fresca di qualificazione in Champions League. L'Union of European Football Associations ha comunicato anche che Milan, Inter, Monaco, Besiktas, Paris Saint-Germain, Anversa e Trabzonspor "hanno raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo, conformandosi alla regola dei guadagni del calcio nella stagione 2025/26 (ovvero coprendo i periodi di rendicontazione che terminano nel 2023, 2024 e 2025) e sono quindi usciti dal regime di accordo". Dunque buone notizie per le due squadre milanesi, che sono uscite dal regime di settlement.

Olympique Marsiglia, pugno duro

Situazione diversa per l'Olympique Marsiglia, nei confronti del quale la Uefa ha adottato misure più severe. Il club, infatti, "non ha rispettato la regola sugli utili calcistici nella stagione 2025/26" ma, "tenendo conto dell'entità limitata della violazione nonché del crollo degli introiti delle trasmissioni nazionali" in Francia, l'organismo europeo "ha imposto al club le seguenti misure disciplinari: l'esclusione dalla prossima competizione Uefa per club per la quale il club si dovesse qualificare nelle prossime tre stagioni, a meno che lo stesso club non rispetti l'obiettivo nella stagione 2026/27; una restrizione alla possibilità di iscrivere nuovi giocatori nella Lista A nelle competizioni Uefa per la stagione 2026/27; una multa di € 6 milioni".