Roma gelata, sfuma il sogno Greenwood: ecco dove va, l'indiscrezione dalla Francia 

ISTANBUL (Turchia) - Si complica in casa Roma la pista che porta a Mason Greenwood. Secondo L'Equipe, il calciatore di proprietà del Marsiglia avrebbe trovato l'accordo con il Fenerbahce. La nuova dirigenza del club turco avrebbe offerto negli ultimi giorni una proposta salariale allettante al giocatore, anche se permane la distanza con il Marsiglia tra domanda e offerta. Il Fenerbahce offre 30 milioni, bonus inclusi. Cifre ben lontane dalla richiesta dell'OM di 50-55 milioni di euro.
Anche la Roma insiste sul giocatore, facendo leva sull'esigenza dei francesi di vendere pezzi pregiati della rosa. "Molti pretendenti pensano che l'OM cederà Greenwood a un prezzo stracciato quest'estate, perché il club è costretto a vendere giocatori", confida una fonte vicina alla dirigenza del Marsiglia a L'Equipe. "Ma si sbagliano, ci sono troppi interessi simbolici e finanziari in gioco in questa vicenda".
Greenwood-Fenerbache, le conferme anche dalla Turchia
Da Istanbul invece danno l'accordo per fatto e finito specificando anche il contratto più bonus. Stando all'esperto di mercato Yagiz Sabuncuoglu, Mason Greenwood ha accettato l’offerta contrattuale del Fenerbahce da circa 12 milioni di euro più bonus. Tra i bonus ci sono 500 mila euro in caso di 15 contributi ai gol, 750 in caso di 20 e 1 milione se ne facesse 25.
Inoltre, un altro milione è previsto in caso di partecipazione alla fase a gironi della Champions League, 1 milione in caso di vittoria del campionato turco, 100 mila euro per la Coppa di Turchia e 200 mila per la Supercoppa.