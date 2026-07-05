Dybala-Roma, fumata bianca vicina: intesa sul rinnovo, cifre e durata del nuovo accordo al 'ribasso'

ROMA - Il futuro di Paulo Dybala sarà ancora nella Capitale. La Roma, infatti, sarebbe pronta a blindare il fuoriclasse argentino ex Palermo e Juventus, spegnendo sul nascere i rumors di mercato che si erano rincorsi nelle ultime settimane. I contatti tra la dirigenza e l'agente del calciatore avrebbero avuto un'improvvisa accelerazione in questi giorni, portando l'affare ormai a un passo dalla definizione. La permanenza del campione del mondo non è mai apparsa realmente a rischio, nonostante la Joya si fosse presa una breve pausa per valutare i termini della proposta contrattuale avanzata dalla società. Fondamentale, nell'evoluzione della vicenda, sarebbe stato anche il ruolo recitato dal tecnico Gian Piero Gasperini, che avrebbe ribadito al calciatore la sua assoluta centralità nel nuovo ciclo.