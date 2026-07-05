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Dybala-Roma, fumata bianca vicina: intesa sul rinnovo, cifre e durata del nuovo accordo al 'ribasso'

Il fantasista argentino avrebbe sciolto le riserve e si appresterebbe a prolungare il proprio contratto con il club capitolino: i dettagli
2 min
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ROMA - Il futuro di Paulo Dybala sarà ancora nella Capitale. La Roma, infatti, sarebbe pronta a blindare il fuoriclasse argentino ex Palermo e Juventus, spegnendo sul nascere i rumors di mercato che si erano rincorsi nelle ultime settimane. I contatti tra la dirigenza e l'agente del calciatore avrebbero avuto un'improvvisa accelerazione in questi giorni, portando l'affare ormai a un passo dalla definizione. La permanenza del campione del mondo non è mai apparsa realmente a rischio, nonostante la Joya si fosse presa una breve pausa per valutare i termini della proposta contrattuale avanzata dalla società. Fondamentale, nell'evoluzione della vicenda, sarebbe stato anche il ruolo recitato dal tecnico Gian Piero Gasperini, che avrebbe ribadito al calciatore la sua assoluta centralità nel nuovo ciclo.

Dybala-Roma, opzione fino al 2028

Le parti conterebbero di formalizzare l'operazione entro i prossimi cinque giorni, finestra temporale che coinciderebbe con il ritorno programmato di Dybala e della sua famiglia in Italia. La firma dovrebbe essere posta su un contratto della durata annuale, con la Roma che si riserverebbe però l'opzione unilaterale per estendere il rapporto fino al 30 giugno 2028. L'ingaggio dell'argentino, invece, dovrebbe scendere a 2,5 milioni di euro all'anno più bonus, ed è proprio su questi che si starebbero concentrando le ultime discussioni tra i dirigenti e l'entourage. L'ottimismo che filtra da Trigoria resta comunque totale, con l'obiettivo comune di ratificare il tutto prima dell'inizio ufficiale degli allenamenti estivi.

 

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