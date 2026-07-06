“20 gol in ciabatte! Se la Roma lo prende, punterà allo Scudetto”: lo manda Ravanelli

Joya infinita . Accordo di massima trovato tra la Roma e Paulo Dybala . Nei prossimi giorni, probabilmente già questa settimana, arriverà la tanto attesa firma del campione argentino sul rinnovo di contratto con la società giallorossa. Avanti insieme dunque, con reciproca soddisfazione di tutte le parti in causa visto che da ambo i lati c’era la volontà di arrivare alla fumata bianca. Gian Piero Gasperini , infatti, per mesi ha pressato i Friedkin affinché lo accontentassero sulla permanenza del fantasista di Laguna Larga. Detto, fatto. Intesa annuale con opzione per la stagione successiva da 2,5 milioni netti più bonus per l’argentino, che ha declinato l’offerta del Boca Juniors e le ricche sirene di mercato provenienti dai club dell’MLS per continuare nella Capitale. Altri “no” perentori dopo quelli pronunciati alle squadre arabe un anno fa di questi tempi. Perché i soldi sono importanti nella vita, ma non sono tutto: questo il Dybala-pensiero, che si è tradotto automaticamente nella decisione di prolungare con la Roma, nonostante altrove avrebbe potuto guadagnare il doppio (Boca) e più del triplo (MLS e Arabia).

Roma, rinnovi in vista: Celik e Pellegrini pronti a restare

Un rinnovo tira l’altro in casa giallorossa: oltre a Dybala, infatti, manca solo la firma sul contratto pure per il laterale destro Zeki Celik, che allungherà il proprio legame con la Roma fino al 2029. Per il terzino turco stipendio intorno ai 3 milioni annui. Anche sulla sua permanenza c’è lo zampino di Gasp, che ha spinto parecchio per trattenerlo a Trigoria, nonostante l’ex Lille fosse stato sondato da diverse altre società di prima fascia (Juve, Inter, Liverpool e Galatasaray). Avanti tutta pure per quanto riguarda la blindatura di uno dei senatori giallorossi: quel Lorenzo Pellegrini che pur di restare alla Roma pare disposto a tagliarsi sensibilmente l’ingaggio. Il numero 7, infatti, dovrebbe passare dagli attuali 4,5 milioni più 1,5 di bonus a 2,5 più premi (fino al 2029). Lavori in corso per trovare la quadra, ma anche qui filtrano sensazioni positive.

Greenwood primo obiettivo, spuntano Tressoldi, Pinamonti e Moreira

Le stesse che spera di ricevere il ds Tony D’Amico da Marsiglia. Tra domani e mercoledì, infatti, previsto un contatto diretto tra la Roma e il Marsiglia per parlare di Mason Greenwood. L’esterno offensivo inglese rappresenta la prima scelta assoluta di Gasperini per l’attacco. Motivo per cui la formazione capitolina appare disposta a fare un grande investimento per accaparrarselo: sul piatto 45 milioni per l’OM (prestito con obbligo di riscatto a condizioni abbordabili) e un quinquennale da 5 milioni a stagione più premi per l’attaccante scuola Manchester United. Uno che sposta gli equilibri e fa la differenza come raccontato da Fabrizio Ravanelli nel podcast “Ti intendi di calcio” su Sportium, nel quale l’ex dirigente del Marsiglia ha sponsorizzato l’eventuale arrivo dell’inglese: «Se la Roma prende Greenwood fa un grandissimo colpo e diventa una seria candidata allo Scudetto. Ho avuto Mason a Marsiglia e quando ti punta è letteralmente immarcabile. Uno come lui in questa Serie A fa 20 gol in ciabatte…». Amen. A proposito di reti che servirebbero alla Roma, i giallorossi sono alla ricerca anche di un vice Malen: occhi puntati su Nicolò Tressoldi (Club Bruges) e Andrea Pinamonti (Sassuolo). Infine per la corsia mancina il preferito di Gasp rimane Diego Moreira (classe 2004) dello Strasburgo, che il tecnico e D’Amico volevano già all’Atalanta.