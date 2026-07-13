Dybala rinnova con la Roma fino al 2027, è ufficiale: "La storia continua". Le cifre dell'affare

Paulo Dybala sarà un giocatore della Roma anche nella prossima stagione. Ufficiale il rinnovo del contratto del 32enne attaccante argentino fino al 30 giugno 2027, un anno di contratto senza opzioni di rinnovo: la Joya guadagnerà poco meno di 3 milioni di euro più bonus. Arrivato nella Capitale nell'estate del 2022, Dybala è diventato un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. "Paulo Dybala. La storia continua", celebra l'accordo la società giallorossa anche sulla piattaforma X.

Il comunicato della Roma

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme, Paulo!"