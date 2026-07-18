Celik, Gasperini al veleno: "Era in scadenza, ci rinforzeremo e la Roma sarà anche meglio"

"Società lenta nel chiudere le operazioni? Probabilmente sì. Però a volte siamo un motore a scoppio, altre volte siamo un motore diesel. Alla lunga, però, il diesel viaggia e va avanti. Comunque sì, evidentemente dobbiamo essere più bravi, anche se il giocatore aveva il contratto in scadenza, perché i tempi del mercato a volte sono molto più veloci. Adesso c’è Ryan (Friedkin, ndr), qui presente, e questo, come abbiamo già visto a gennaio, è un valore aggiunto che ci può aiutare ad accelerare. D’altra parte, questo è anche un anno un po’ particolare, con il Mondiale di mezzo". Così Gian Piero Gasperini , tecnico della Roma , in conferenza stampa.

Le parole di Gasperini

"Il mese di giugno è stato caratterizzato da una sorta di paralisi, anche per l’avvicendamento e per l’arrivo del direttore. Adesso, però, mi sembra che tutti stiano iniziando a muoversi. Celik? Posso chiaramente ringraziarlo per tutto quello che ha fatto l’anno scorso, per la sua disponibilità e per il suo rendimento. Dal punto di vista calcistico, però, sono convinto che ci rinforzeremo e che forse saremo anche migliori", ha aggiunto. "Ora ci siamo tutti a Trigoria, il periodo di vacanza è stato anche più lento di altri anni, anche per il Mondiale di mezzo, l'arrivo di D'Amico. Noi abbiamo un obiettivo straordinario, guardo sempre avanti. Ci sono poi informazioni che a volte cambiano, da un anno sono qui e io trovo a volte che ho delle informazioni e dopo un po' di tempo diventano altre. Così vale per il Fair Play Finanziario. Pensavo che la Champions fosse determinante per risolverlo, invece vieni a sapere che non è così. Ma è vero anche il contrario, che bisogna adattarsi, che lo scopo è la cosa più importante, vogliamo diventare più forti".