La Roma batte la Primavera 6-0: doppiette per Dybala e Dovbyk, a segno anche Soulé e Cristante

La Roma, dopo la prima settimana di ritiro nel proprio centro sportivo, si è concessa il primo test stagionale. A Trigoria, infatti, è andata in scena la consueta sfida in famiglia contro la Primavera giallorossa, allenata da nuovo tecnico Mattia Scala e vinta dalla squadra di Gasperini per 6-0 con le doppiette di Dybala e Dovbyk. Ad arrotondare il punteggio, poi, anche le reti di Soulè e Cristante.