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La Roma batte la Primavera 6-0: doppiette per Dybala e Dovbyk, a segno anche Soulé e Cristante

I giallorossi iniziano la preseason con un netto successo nell'amichevole in famiglia. E i tifosi invocano Pellegrini
2 min
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La Roma, dopo la prima settimana di ritiro nel proprio centro sportivo, si è concessa il primo test stagionale. A Trigoria, infatti, è andata in scena la consueta sfida in famiglia contro la Primavera giallorossa, allenata da nuovo tecnico Mattia Scala e vinta dalla squadra di Gasperini per 6-0 con le doppiette di Dybala e Dovbyk. Ad arrotondare il punteggio, poi, anche le reti di Soulè e Cristante.

Out i nazionali, striscione per Pellegrini

Una sgambata, quella dei giallorossi, che si è svolta su quattro tempi da 20 minuti ciascuno nei quali il tecnico ha ruotato praticamente tutti gli uomini a disposizione, cercando di trarre le prime indicazioni e di far mettere minuti nelle gambe a tutti i componenti della rosa. Assenti, ovviamente, tutti i giocatori reduci dal Mondiale: Ndicka Malen rientreranno il 22 luglio, El Aynaoui il 30, mentre l'ultimo sarà Koné, che ieri ha assistito dalla panchina alla finale del terzo e quarto posto persa dalla sua Francia contro l'Inghilterra. Intanto, fuori dal centro sportivo giallorosso, i tifosi hanno dedicato uno striscione a Lorenzo Pellegrini, invitando la proprietà ad accelerare sul rinnovo.

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