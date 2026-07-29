La Juve incassa, Soulé è il sacrificio mercato della Roma: quanti milioni potrebbero arrivare

ROMA - Per continuare a costruire la nuova Roma potrebbe servire un sacrificio. E, oggi, il principale indiziato porta il nome di Matias Soulé . Il mercato giallorosso continua a muoversi su un doppio binario, fatto di acquisti ma anche di cessioni , con l'obiettivo di garantire a Gian Piero Gasperini una rosa più competitiva senza perdere di vista gli equilibri economici e i vincoli del Fair play finanziario . Dopo aver chiuso l'operazione Castro con un investimento da 35 milioni di euro , il direttore sportivo Tony D'Amico è chiamato ora a concretizzare quel sacrificio atteso dopo le parole dello stesso Gasperini : «Probabilmente una cessione importante andrà fatta entro fine luglio». In quest'ottica, l'argentino rappresenta il profilo che può garantire il ritorno economico più importante.

Soulé, plusvalenza e interesse di Milan e Premier League

Arrivato dalla Juventus, Soulé ha oggi un valore residuo a bilancio di 15,5 milioni di euro e una sua eventuale cessione intorno ai 35 milioni consentirebbe alla Roma di mettere a referto una plusvalenza compresa tra i 20 e i 21 milioni. Un'operazione che avrebbe un peso rilevante non soltanto sul mercato, ma anche nei confronti dell'Uefa, permettendo al club di avvicinarsi agli obiettivi finanziari fissati per questa estate. Il futuro del fantasista resta quindi uno dei temi più caldi, a Trigoria. Nelle ultime settimane il suo agente, Martin Guastadisegno, ha intensificato i contatti soprattutto con il mercato inglese, incontrando Sunderland e Fulham, due club che hanno manifestato interesse senza però affondare il colpo. Nelle ultime ore, inoltre, anche il Milan ha iniziato a valutare con attenzione il profilo dell'argentino. Soulé è stato proposto ai rossoneri e la situazione resta in evoluzione, anche se al momento non esiste una vera trattativa.

Gasperini valuta il futuro di Soulé nella nuova Roma

A spingere verso una possibile separazione non ci sono soltanto le esigenze di bilancio. Gasperini, infatti, non sarebbe pienamente convinto che le caratteristiche dell'ex Juventus siano quelle ideali per il proprio sistema di gioco. Il tecnico preferirebbe un esterno meno appariscente ma più concreto negli ultimi metri e continua a nutrire qualche perplessità anche sulla tenuta fisica del giocatore, reduce dalla lunga pubalgia che ne ha limitato il rendimento nella passata stagione. Una scelta che avrebbe inevitabilmente un costo dal punto di vista tecnico.

Quanto guadagnerà la Juve dalla cessione di Soulé

L’idea iniziale dell’allenatore era infatti quella di lavorare con Soulé e valorizzarne definitivamente il talento all’interno del nuovo progetto. Oggi, però, le priorità sembrano diverse. La volontà della società è quella di sistemare i conti senza dover rinunciare ai giocatori considerati imprescindibili da Gasperini, come Ndicka e Koné, quest’ultimo sacrificabile soltanto davanti a un’offerta ritenuta davvero irrinunciabile. C’è poi un ultimo dettaglio da considerare. In caso di cessione, la Juventus incasserebbe il 10% della plusvalenza realizzata dalla Roma rispetto al costo d’acquisto del giocatore, fissato a 25,6 milioni di euro. Una percentuale che ridurrebbe solo in minima parte l’incasso giallorosso, senza modificare la strategia del club. Perché, in questo momento, il sacrificio di Soulé rappresenta la strada più concreta per dare equilibrio ai conti e, allo stesso tempo, alimentare le ambizioni della nuova Roma.