Roma, novità in società: John Galantic nominato nuovo Chief Executive Officer, chi è

"A tutta la nostra famiglia giallorossa. Oggi siamo molto orgogliosi di annunciare la nomina di John Galantic a Chief Executive Officer dell’AS Roma". Lo annuncia la Roma in una nota. Ex Ceo del gruppo Tod's della famiglia Della Valle, nonché membro non esecutivo del board Ferrari, "John - spiega la Roma - ha guidato alcune delle più importanti aziende globali ai massimi livelli, da ultimo proprio in Italia. Conosce a fondo lo sport e il mondo imprenditoriale italiani, avendo fatto parte dei Consigli di Amministrazione dell’AS Roma e della Ferrari. Cittadino americano e svizzero di origini italiane, John è romanista da sempre".