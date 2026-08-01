Roma, che botta in Galles: poker Cardiff, Dybala sbaglia un rigore e Bah esce in lacrime in barella

La cronaca

Poco ordinata, a tratti distratta, la Roma subisce gol dopo tre minuti a causa di un rimpallo sfortunato che sorride ad Ashford e beffa con una parabola imprevedibile Svilar. Il raddoppio è invece frutto di un concerto di colpe al 30', quando un retropassaggio impreciso di Wesley costringe il portiere giallorosso ad un rinvio affrettato che Salech riesce a respingere in rete. Al 35' la Roma ha la palla per accorciare le distanze: il nuovo acquisto Castro (schierato dal 1') fa sponda per Dybala, il cui lancio è un invito in profondità per Wesley, che entra in area e subisce il fallo da rigore. Dagli undici metri si presenta la Joya che però sbaglia tutto con una soluzione debole e centrale, parata agevolmente da Trott. È ben più lucido invece Ashford che al 39' si presenta davanti a Svilar e firma il 3-0. Si chiude così un primo tempo horror per la Roma, che perde per infortunio anche il giovane Muhammed Bah, vittima di un problema al ginocchio che lo ha costretto ad uscire in lacrime in barella. Nella ripresa la Roma ritrova un po' di ritmo e al 58' c'è il gol di Dybala, bravo a realizzare un rigore in movimento su assist di Soulé. La difesa romanista però continua a combinare guai: Hermoso prima e Ndicka poi sbagliano tutto, consentendo a Tanner di presentarsi davanti a Svilar e di batterlo per la quarta volta. La sfortuna non aiuta la Roma che nel recupero colpisce un palo con Ghilardi. Finisce 4-1. La squadra di Gasperini tornerà in campo il 4 agosto alle 20:00 per sfidare il Newport.