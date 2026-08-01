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Roma, ufficiale Koulierakis: le cifre dell'operazione di mercato

Il difensore greco è il secondo acquisto dei giallorossi dopo Castro: arriva dal Wolfsburg appena retrocesso
1 min
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L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg. Lo comunica la società giallorossa. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo per una cifra vicina ai 17 milioni (bonus compresi). Il difensore, classe 2003, ha vestito le maglie di Paok e Wolfsburg; ha esordito a 18 anni nella nazionale maggiore greca, con la quale ha totalizzato 22 presenze finora. Vestirà la maglia numero 33 ed è il secondo acquisto del mercato della Roma.

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