Roma, ufficiale Koulierakis: le cifre dell'operazione di mercato

L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg. Lo comunica la società giallorossa. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo per una cifra vicina ai 17 milioni (bonus compresi). Il difensore, classe 2003, ha vestito le maglie di Paok e Wolfsburg; ha esordito a 18 anni nella nazionale maggiore greca, con la quale ha totalizzato 22 presenze finora. Vestirà la maglia numero 33 ed è il secondo acquisto del mercato della Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Roma