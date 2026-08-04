Shock Roma, rottura del legamento crociato per Bah: fuori per nove mesi

ROMA - Questa sera un nuovo test dopo quello di sabato contro il Cardiff. Questa volta la Roma affronterà il Newport County e la speranza di Gasperini è di non rivedere gli stessi errori di qualche giorno fa. Nel ko per 4-1 subito dai giallorossi, infatti, ci sono state diverse disattenzioni che non sono piaciute al tecnico, nonostante gli alibi non manchino: dalle gambe pesanti per via del ritiro al mercato che ancora non ha completato una rosa falcidiata pure da qualche infortunio di troppo.
Roma, gli infortuni preoccupano: da Pisilli a Wesley passando per Bah
Alla lesione di Pisilli, partito per il Galles, ma sempre ai box, si aggiungono anche i problemi del giovane Bah, il cui trauma distorsivo al ginocchio destro si è rivelato essere una rottura del legamento crociato che lo terrà fuori nove mesi, e Wesley. Il brasiliano - sempre nella gara con il Cardiff - ha accusato un problema alla caviglia destra che lo ha tenuto fermo negli ultimi allenamenti, per questo stasera Gasperini gli risparmierà la seconda amichevole, in attesa di quella di fine ritiro contro il Brighton.
Calciomercato Roma: Read e Nusa sono gli obiettivi di Gasperini
Nel frattempo Gasp si aspetta di esser accontentato sul mercato e le richieste sabato sono state chiare: due giocatori per ruolo per affrontare il ritorno in Champions League. Al momento sono arrivati i soli Castro e Koulierakis, con il centrale greco atteso per oggi all’esordio. Mancano almeno un terzino sinistro e un esterno d’attacco. E i nomi, per questi due ruoli, sono già designati: per il primo c’è la trattativa - ormai in stato avanzato - tra la Roma e il Feyenoord per Read. Il giocatore ha già detto sì ai giallorossi, ma ora resta da convincere il club olandese che sta provando a innescare un’asta forte del fatto che il calciatore piace molto anche in Premier League (al Nottingham Forrest). Per non farselo scappare e accontentare Gasperini, D’Amico ha alzato l’offerta fino a 28 milioni. Proprio in queste ore è attesa una risposta del Feyenoord, con chiamate continue tra le parti affinché l’operazione si possa sbloccare quanto prima. Per l’attacco, invece, l’altro nome dopo l’arrivo di Castro è quello di Nusa del Lipsia. I tedeschi non sembrano intenzionati ad abbassare le pretese per un colpo che - se andrà in porto - ha tutti i crismi per diventare il più oneroso della storia del club capitolino. Ma servirà tempo e probabilmente far cassa.
Cessioni Roma: Angelino verso il Deportivo La Coruña, resta il nodo big
Un proposito, il secondo, al quale va incontro - anche se in minima parte - la cessione di Angelino. Oggi sosterrà le visite mediche al Deportivo La Coruña dopo un’intesa trovata per il prestito dello spagnolo con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Lo spagnolo non sarà il solo a lasciare Trigoria, sulla quale incombe sempre l’ombra di una cessione top.