Shock Roma, rottura del legamento crociato per Bah: fuori per nove mesi

ROMA - Questa sera un nuovo test dopo quello di sabato contro il Cardiff . Questa volta la Roma affronterà il Newport County e la speranza di Gasperini è di non rivedere gli stessi errori di qualche giorno fa. Nel ko per 4-1 subito dai giallorossi, infatti, ci sono state diverse disattenzioni che non sono piaciute al tecnico, nonostante gli alibi non manchino: dalle gambe pesanti per via del ritiro al mercato che ancora non ha completato una rosa falcidiata pure da qualche infortunio di troppo.

Calciomercato Roma: Read e Nusa sono gli obiettivi di Gasperini

Nel frattempo Gasp si aspetta di esser accontentato sul mercato e le richieste sabato sono state chiare: due giocatori per ruolo per affrontare il ritorno in Champions League. Al momento sono arrivati i soli Castro e Koulierakis, con il centrale greco atteso per oggi all’esordio. Mancano almeno un terzino sinistro e un esterno d’attacco. E i nomi, per questi due ruoli, sono già designati: per il primo c’è la trattativa - ormai in stato avanzato - tra la Roma e il Feyenoord per Read. Il giocatore ha già detto sì ai giallorossi, ma ora resta da convincere il club olandese che sta provando a innescare un’asta forte del fatto che il calciatore piace molto anche in Premier League (al Nottingham Forrest). Per non farselo scappare e accontentare Gasperini, D’Amico ha alzato l’offerta fino a 28 milioni. Proprio in queste ore è attesa una risposta del Feyenoord, con chiamate continue tra le parti affinché l’operazione si possa sbloccare quanto prima. Per l’attacco, invece, l’altro nome dopo l’arrivo di Castro è quello di Nusa del Lipsia. I tedeschi non sembrano intenzionati ad abbassare le pretese per un colpo che - se andrà in porto - ha tutti i crismi per diventare il più oneroso della storia del club capitolino. Ma servirà tempo e probabilmente far cassa.

Cessioni Roma: Angelino verso il Deportivo La Coruña, resta il nodo big

Un proposito, il secondo, al quale va incontro - anche se in minima parte - la cessione di Angelino. Oggi sosterrà le visite mediche al Deportivo La Coruña dopo un’intesa trovata per il prestito dello spagnolo con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Lo spagnolo non sarà il solo a lasciare Trigoria, sulla quale incombe sempre l’ombra di una cessione top.