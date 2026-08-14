Tra Mora e la Roma c'è Farioli: le frasi che gelano i Friedkin

Il mercato fa rumore, ma a Oporto la linea resta quella della tranquillità. Francesco Farioli in conferenza stampa ha provato a spegnere almeno per il momento le indiscrezioni sul futuro di Rodrigo Mora, il giovane talento del Porto finito da tempo nel mirino della Roma. La trattativa tra i due club è entrata in una fase calda dopo una nuova proposta giallorossa e altre richieste da parte dei portoghesi. Jorge Mendes e le due dirigenze stanno continuando a lavorare per trovare la formula giusta, mentre il tecnico italiano ha ribadito la centralità del giocatore nel progetto della propria squadra.

Farioli sul futuro di Rodrigo Mora Alla vigilia della sfida contro il Rio Ave, Farioli ha affrontato direttamente il tema legato al futuro di Rodrigo Mora. L'allenatore del Porto ha ammesso il grande rumore generato dalle indiscrezioni delle ultime ore, senza però confermare passi avanti nella trattativa con la Roma: "Non ci sono novità. Il mercato è sempre così. Non sono d'accordo con il mercato aperto mentre giochiamo, ma è qualcosa di assolutamente normale e richiede professionalità da parte di tutte le parti coinvolte". Poi ha aggiunto: "Questa settimana c'è stato molto rumore. Siamo stati bombardati per 24 ore da notizie e indiscrezioni, ma niente di più. Rodrigo Mora è un grande professionista, è un giocatore del Porto, un grande tifoso di questa squadra e lo utilizzeremo quando lo riterremo opportuno".

Roma La Roma si allena davanti agli occhi del Ceo Galantic: Gasperini accoglie Molina, Dybala incanta Roma-Porto, la nuova offerta per Mora: 50 milioni sul tavolo Sul fronte della trattativa, Roma e Porto continuano a dialogare. L'ultima proposta giallorossa prevede un prestito oneroso molto alto con diritto di riscatto, per un'operazione complessiva da 50 milioni di euro. Rispetto alla prima proposta, la novità più importante riguarda la possibilità di trasformare il diritto di riscatto in un obbligo, legandolo al raggiungimento di determinati obiettivi. Tra le condizioni discusse ci sarebbero la qualificazione della Roma alla Champions League e un determinato numero di presenze dell'attaccante. Una formula pensata per offrire maggiori garanzie al Porto, senza però rendere immediatamente definitivo il trasferimento. I portoghesi, tuttavia, nelle ultime ore hanno avanzato nuove richieste e proprio questo ha rallentato la trattativa. Il confronto prosegue senza sosta: Jorge Mendes, agente del giocatore, e le due dirigenze sono al lavoro per cercare il punto d'incontro, ma per il momento la fumata bianca non è arrivata.