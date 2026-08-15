In Germania va di scena l'ultima amichevole precampionato della Roma che affronterà alle ore 17:30 il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. I giallorossi vengono dalla deludente, quanto complicata, tournée britannica dove la formazione di Gasperini hanno rimediato due sconfitte contro Cardiff City (1-4) e Brighton (0-3), vincendo solo con il Newport Country (4-1). Prima del viaggio in Galles, la Roma aveva subito il pareggio in rimonta (3-3) dal Cannes dopo aver travolto il Trastevere per 6-0. In campo scenderà anche il nuovo acquisto Molina, prelevato dall'Atletico Madrid del Cholo Simeone.
Borussia Dortmund-Roma: quando e dove vederla
La sfida tra Borussia e Roma è in programma alle ore 17:30 presso il Signal Iduna Park di Dortmund. Sarà possibile assistere all'evento in streaming sulla piattaforma Now Tv.
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Borussia Dortmund-Roma: le formazioni ufficiali
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Gadou, Mane, Bensebaini; Svensson, Bellingham, Nmecha, Ryerson; Karetsas, Inacio; Guirassy. Allenatore: Kovac
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini