In Germania va di scena l'ultima amichevole precampionato della Roma che affronterà alle ore 17:30 il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. I giallorossi vengono dalla deludente, quanto complicata, tournée britannica dove la formazione di Gasperini hanno rimediato due sconfitte contro Cardiff City (1-4) e Brighton (0-3), vincendo solo con il Newport Country (4-1). Prima del viaggio in Galles, la Roma aveva subito il pareggio in rimonta (3-3) dal Cannes dopo aver travolto il Trastevere per 6-0. In campo scenderà anche il nuovo acquisto Molina, prelevato dall'Atletico Madrid del Cholo Simeone.